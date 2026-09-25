Члены Қазақстан Халық Кеңесі материально поддержат семьи погибших военнослужащих

Члены Қазақстан Халық Кеңесі готовы направить 815 млн тенге на помощь семьям военнослужащих, погибших на побережье Каспийского моря. К благотворительной инициативе присоединились 17 членов Совета – представители бизнеса из разных регионов страны. Как сообщили в Секретариате Қазақстан Халық Кеңесі, средства будут переданы непосредственно семьям погибших.

Председатель совета директоров Allur Group Андрей Лаврентьев и генеральный директор Integra Construction KZ Шахмурат Муталип направят от каждого по 25 млн тенге каждой семье погибших военнослужащих.

Генеральный директор SA Construction Group Гаджи Гаджиев выделит на помощь семьям 100 млн тенге, основатель Karazhal Operating Жумабек Жаныкулов – 50 млн тенге. По 10 млн тенге выделят Бахыт Атайбеков, Дмитрий Лактюшин, Акбаржон Исмаилов и Имамзада Шагиртаев. По 5 млн тенге направят Геннадий Зенченко, Александр Куприенко, Сырым Ертаев и Лугмар Буларов. К инициативе также присоединились Николай Арсютин, Рафаил Гаджибалаев, Манас Ташыбеков, Латипша Асанов и Абдулла Исматуллаев – каждый из них выделит по 1 млн тенге на поддержку семей погибших военнослужащих.

Ранее председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и подчеркнул, что по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева создана специальная государственная комиссия и организована вся необходимая помощь.