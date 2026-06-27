ЧМ-2026: Франция разгромила Норвегию, Испания обыграла Уругвай

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны шесть матчей группового этапа.

Сборная Франции уверенно обыграла Норвегию со счетом 4:1. Крупную победу также одержал Сенегал, разгромивший Ирак — 5:0. Бельгия не оставила шансов Новой Зеландии, победив со счетом 5:1.

Минимальную победу над Уругваем одержала Испания — 1:0. Встреча между Египтом и Ираном завершилась вничью — 1:1, а матч Кабо-Верде и Саудовской Аравии победителя не выявил — 0:0.

В ночь на 28 июня состоятся следующие матчи чемпионата мира:

Хорватия — Гана (02:00);

Панама — Англия (02:00);

Колумбия — Португалия (04:30);

ДР Конго — Узбекистан (04:30);

Алжир — Австрия (07:00);

Иордания — Аргентина (07:00).

Предстоящие встречи продолжат программу группового этапа мирового первенства.