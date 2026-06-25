ЧМ-2026: кто выйдет в плей-офф в 15-й игровой день
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На чемпионате мира-2026 по футболу проходит 15-й игровой день группового этапа, по итогам которого определятся последние участники плей-офф. Болельщики считают фаворитами Нидерланды и Японию в заключительных матчах.
Группа E: Германия
Сборная Германии досрочно вышла в 1/16 финала, набрав 6 очков после двух побед. Эквадор сохраняет шансы на выход, но для этого ему нужна победа в последнем туре.
В заключительных матчах группы встретятся:
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Эквадор – Германия
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Кюрасао – Кот-д’Ивуар
Кот-д’Ивуар и Кюрасао также борются за выход в плей-офф, а Германия уже гарантировала первое место в группе.
Группа F: борьба за второе место
В группе F напряжённая ситуация: Нидерланды и Япония имеют по 4 очка, Швеция – 3 очка, Тунис – 0.
Нидерланды сыграют с Тунисом и считаются явными фаворитами встречи. Япония встретится со Швецией, и победа практически гарантирует ей выход в плей-офф.
Группа D: США
Сборная США стала одной из первых команд, обеспечивших себе выход в 1/16 финала. Американцы выиграли оба матча и досрочно гарантировали участие в следующем этапе.
Турция, несмотря на статус одного из фаворитов группы, потеряла шансы на выход в плей-офф после двух поражений.
В последнем туре группы D сыграют:
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США – Турция
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Парагвай – Австралия
Для Австралии и Парагвая решающим станет матч за второе место, тогда как США и Турция уже не влияют на распределение мест.
По итогам 15-го игрового дня определятся последние команды, которые выйдут в плей-офф чемпионата мира-2026. Главными фаворитами на выход остаются Нидерланды и Япония.
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