ЧМ-2026: кто выйдет в плей-офф в 15-й игровой день

На чемпионате мира-2026 по футболу проходит 15-й игровой день группового этапа, по итогам которого определятся последние участники плей-офф. Болельщики считают фаворитами Нидерланды и Японию в заключительных матчах.

Группа E: Германия

Сборная Германии досрочно вышла в 1/16 финала, набрав 6 очков после двух побед. Эквадор сохраняет шансы на выход, но для этого ему нужна победа в последнем туре.

В заключительных матчах группы встретятся:

Эквадор – Германия

Кюрасао – Кот-д’Ивуар

Кот-д’Ивуар и Кюрасао также борются за выход в плей-офф, а Германия уже гарантировала первое место в группе.

Группа F: борьба за второе место

В группе F напряжённая ситуация: Нидерланды и Япония имеют по 4 очка, Швеция – 3 очка, Тунис – 0.

Нидерланды сыграют с Тунисом и считаются явными фаворитами встречи. Япония встретится со Швецией, и победа практически гарантирует ей выход в плей-офф.

Группа D: США

Сборная США стала одной из первых команд, обеспечивших себе выход в 1/16 финала. Американцы выиграли оба матча и досрочно гарантировали участие в следующем этапе.

Турция, несмотря на статус одного из фаворитов группы, потеряла шансы на выход в плей-офф после двух поражений.

В последнем туре группы D сыграют:

США – Турция

Парагвай – Австралия

Для Австралии и Парагвая решающим станет матч за второе место, тогда как США и Турция уже не влияют на распределение мест.

По итогам 15-го игрового дня определятся последние команды, которые выйдут в плей-офф чемпионата мира-2026. Главными фаворитами на выход остаются Нидерланды и Япония.