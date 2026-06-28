ЧМ-2026: Месси, Мбаппе и Роналду начинают борьбу на выбывание

После завершения группового этапа чемпионат мира по футболу перешел в стадию плей-офф. Уже 28 июня стартуют матчи 1/16 финала, в которых 32 сборные продолжат борьбу за главный трофей турнира. Первый матч стадии на выбывание состоится в Лос-Анджелесе, где одна из хозяек турнира Канада встретится с командой ЮАР.

В ближайшие дни также сыграют Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, Португалия, Аргентина и другие претенденты на титул. Одним из главных фаворитов остается сборная Франции, выигравшая все три матча группового этапа с разницей мячей 10:0. Действующий чемпион мира Аргентина также уверенно вышла в плей-офф, а ее капитан Лионель Месси с шестью голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

К числу основных претендентов на Кубок мира также относят Испанию, Англию, Бразилию, Германию и Португалию во главе с Криштиану Роналду. Среди самых результативных игроков турнира, помимо Месси, — Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанн, забившие по четыре мяча.

Победители матчей 1/16 финала продолжат борьбу за выход в 1/8 финала и далее — за главный трофей чемпионата мира.