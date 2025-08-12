В Казахстане впервые состоится чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Турнир примет Астана и соберёт более 250 спортсменов из 30 стран четырёх континентов. Как идёт подготовка к этому историческому событию, кто представит Казахстан на ковре и какие имена уже вошли в список участников, узнала корреспондент BAQ.KZ.

Как қазақ күресі вошёл в календарь CISM

CISM — это крупнейшая международная спортивная организация, объединяющая структуры, отвечающие за физическую подготовку и спорт в вооружённых силах. Сегодня в неё входят 142 государства, а штаб-квартира расположена в Брюсселе.

По мнению специалистов, включение қазақ күресі в программу CISM — это не только признание национального вида борьбы на мировом уровне, но и важный шаг в его международной популяризации.

"Два года назад Глава государства поручил внедрять национальные виды спорта в систему массового и профессионального спорта. Мы представили инициативу на азиатском заседании CISM в Китае, а затем защитили её на Всемирном конгрессе в Танзании. В итоге 128 стран поддержали нашу идею, и в 2025 году қазақ күресі был официально включён в календарь CISM", – рассказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК Арман Абеуов.

Абеуов отметил, что қазақ күресі признана военно-прикладным видом спорта, наравне с самбо или рукопашным боем.

"Казах күресі развивает физические и тактические навыки, необходимые для службы. Это ещё один аргумент, который убедил коллег из CISM", – добавил спикер.

Участники и фавориты турнира

Соревнования пройдут в 16 весовых категориях — по восемь у мужчин и женщин. Казахстан заявлен полным составом: 8 мужчин и 8 женщин, представляющих вооружённые силы, Службу государственной охраны и другие воинские формирования.

По словам Абеуова, в числе фаворитов — сборные России, Узбекистана, Италии и Алжира.

"Российская команда привезёт призёров Олимпиады и чемпионатов мира по дзюдо и самбо, у Узбекистана — чемпионы и призёры турниров Grand Slam и Masters, Италия сильна в дзюдо, а Алжир представит лучших борцов своей национальной борьбы", — отметил он.

Ожидается зрелищное противостояние сильнейших борцов, которое претендует на статус главной интриги чемпионата. Среди заявленных иностранных участников:

Нияз Ильясов (Россия) — бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио в категории до 100 кг, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года.

Хуссимилинов Мухсим (Узбекистан) — действующий чемпион мира по қазақ күресі.

Умар Бозоров (Узбекистан) — победитель турнира Grand Slam в Тбилиси в весовой категории до 90 кг.

Улзибаяр Дуренбаяр (Монголия) — титулованный тяжеловес, неоднократный призёр международных турниров.

Настрой мужской и женской сборных Казахстана

Главный тренер мужской сборной Асан Мамбеткулов рассказал, что подготовка прошла в два этапа — на спортивной базе в Шымкенте и на базе Министерства обороны РК.

"В составе — опытные борцы, двукратные и трёхкратные чемпионы мира. Мы рассчитываем на успешное выступление. Главный соперник — Узбекистан, но мы готовы к борьбе с сильнейшими", – отметил Мамбеткулов.

Женская сборная также нацелена на высокие результаты.

"У нас восемь сильных спортсменок — чемпионки мира, победительницы Игр кочевников. Планируем завоевать шесть-семь золотых медалей. Основная конкуренция — Узбекистан, Россия и Монголия", — сообщил главный тренер Гумар Киргизбаев.

Организаторы рассчитывают, что успех первого чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих станет основанием для его регулярного проведения. Более того, участие десятков стран подтверждает, что интерес к казахской борьбе растёт и выходит далеко за пределы Центральной Азии.

"Это событие, которое открывает новые горизонты для нашего национального спорта. Международный статус привлекает внимание, а высокий уровень участников гарантирует зрелищную борьбу", — резюмировал Абеуов.

Қазақ күресі: от военного ковра — к олимпийским аренам?

История спорта знает немало примеров, когда национальные единоборства, начав с небольших турниров, в итоге становились олимпийскими дисциплинами. Дзюдо и тхэквондо прошли путь от регионального признания до мировых игр. Эксперты считают, что у қазақ күресі есть аналогичный потенциал.

"Включение в календарь CISM — это серьёзная заявка. Если мы удержим высокие стандарты организации и продолжим международное продвижение, есть реальный шанс, что через несколько лет қазақ күресі будет представлен на Олимпиаде. Этот вид борьбы универсален: он зрелищен, прост в понимании правил, но при этом требует огромной силы, техники и выносливости", — отметил Арман Абеуов.

Пока же главная задача — достойно провести первый чемпионат мира среди военнослужащих и закрепить успех. Ведь именно такие события превращают национальный спорт в мировое достояние.