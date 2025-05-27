На шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината в Хромтауском районе Актюбинской области произошло чрезвычайное происшествие, передаёт BAQ.KZ.

В добычном блоке шахты было зафиксировано кратковременное возгорание воздушной среды.

Инцидент произошёл во время установки оборудования. В момент возгорания в блоке находились трое дежурных электрослесарей. В результате происшествия рабочие получили ожоги лица и кистей рук.

Пострадавших экстренно доставили в Центральную районную больницу Хромтау, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пресс-служба ERG сообщила, что руководство комбината находится в постоянном контакте с медицинским персоналом и семьями пострадавших.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.