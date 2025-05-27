ЧП на шахте в Хромтау: трое рабочих с ожогами в больнице
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
100Фото: pixabay.com
На шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината в Хромтауском районе Актюбинской области произошло чрезвычайное происшествие, передаёт BAQ.KZ.
В добычном блоке шахты было зафиксировано кратковременное возгорание воздушной среды.
Инцидент произошёл во время установки оборудования. В момент возгорания в блоке находились трое дежурных электрослесарей. В результате происшествия рабочие получили ожоги лица и кистей рук.
Пострадавших экстренно доставили в Центральную районную больницу Хромтау, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Пресс-служба ERG сообщила, что руководство комбината находится в постоянном контакте с медицинским персоналом и семьями пострадавших.
Другие обстоятельства происшествия уточняются.
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