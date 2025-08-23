Инцидент произошёл на рейсе Актау - Шымкент авиакомпании Scat, на борту которого находилось около 200 пассажиров, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

После посадки в самолёт одна из пассажирок 1998 года рождения, летевшая с младенцем, заявила о том, что на борту находится взрывное устройство. Экипаж немедленно эвакуировал всех людей, включая пассажиров и сотрудников.

Самолёт более пяти часов проверяли специалисты. На место прибыли экстренные службы, однако никаких опасных предметов обнаружено не было.

По словам очевидцев, причиной случившегося могло стать эмоциональное расстройство женщины.

Позже её задержали сотрудники правоохранительных органов. В департаменте полиции на транспорте подтвердили факт происшествия. Линейный отдел полиции на станции Мангистау возбудил уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Расследование продолжается. Иные подробности пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.