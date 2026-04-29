Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в регионах
В нескольких областях страны сохраняется и ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Сегодня 2026, 15:26
135Фото: Chursinov Artem/Baq.kz
В Казахстане в ряде регионов сохраняется высокий уровень пожарной опасности, сообщает метеослужба Казгидромет.
Так, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юго-востоке Атырауской области, на западе Северо-Казахстанской области и на севере Павлодарской.
Кроме того, высокая пожарная опасность ожидается в центральных и южных районах области Абай, а также на востоке, юге и в центре Кызылординской области.
Отдельно отмечается, что на юге и востоке области Жетысу прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей регионов призывают соблюдать меры предосторожности, не разводить открытый огонь и быть внимательными при обращении с источниками возгорания.
