Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в регионах

В нескольких областях страны сохраняется и ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сегодня 2026, 15:26
Chursinov Artem/Baq.kz
Фото: Chursinov Artem/Baq.kz

В Казахстане в ряде регионов сохраняется высокий уровень пожарной опасности, сообщает метеослужба Казгидромет.

Так, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юго-востоке Атырауской области, на западе Северо-Казахстанской области и на севере Павлодарской.

Кроме того, высокая пожарная опасность ожидается в центральных и южных районах области Абай, а также на востоке, юге и в центре Кызылординской области.

Отдельно отмечается, что на юге и востоке области Жетысу прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей регионов призывают соблюдать меры предосторожности, не разводить открытый огонь и быть внимательными при обращении с источниками возгорания.

Самое читаемое

