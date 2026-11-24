Пять металлических контейнеров весом около 300 килограммов каждый бесследно исчезли в Костанае. Ещё около 20 повреждены вандалами. И речь не об обычных мусорных баках, а о специальных конструкциях для сбора ртутьсодержащих ламп – отходов первого класса опасности. Пока коммунальщики восстанавливают сорванные дверцы, а полиция ищет пропавшие контейнеры, экологи напоминают: повреждённые лампы представляют угрозу для здоровья людей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

До конца года в Костанае должны собрать и утилизировать более 800 ртутьсодержащих ламп. Тендер на эти услуги провели в начале года. Подрядчиком стала компания из Караганды, которая уже несколько лет занимается утилизацией опасных отходов в регионе.

Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на своей основной работе, специалистам приходится регулярно ремонтировать повреждённые контейнеры. Некоторые из них вандалы успевают сломать по несколько раз за год.

Контейнеры переполнены, дверцы открыты, риски растут

Первые ярко-оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп появились в Костанайской области ещё в 2018 году. Уже тогда возникли проблемы с их обслуживанием.

В рамках договора дарения ТОО «Оператор РОП» предоставило региону 145 контейнеров и обеспечило их обслуживание. В разных районах областного центра установили 53 специальные металлические конструкции. Их разместили рядом с обычными мусорными баками. Контейнеры выделялись ярко-оранжевым цветом и предупреждающей надписью: «Внимание! Не для ТБО!»

Контейнеры установили в марте, а уже через пару месяцев от жителей начали поступать многочисленные жалобы: приёмники переполнены лампами, но отходы никто не вывозит.

Как оказалось, городские и районные отделы ЖКХ Костанайской области должны были принять контейнеры на баланс и выделить бюджетные средства на их обслуживание. Однако за несколько месяцев эту процедуру так и не завершили.

Проблему удалось решить только к концу года. Спустя несколько лет возникли сложности с поиском подрядчиков.

Ртутьсодержащие лампы относятся к особо опасным отходам, поэтому их утилизацией должны заниматься специализированные компании, имеющие необходимые лицензии и разрешительные документы. Таких предприятий в стране немного.

Договоры на обслуживание контейнеров неоднократно приходилось расторгать, а подрядчиков включать в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

В результате контейнеры оставались переполненными. Нередко жители выбрасывали в них обычный бытовой мусор, что приводило к антисанитарии. При этом конструкции с открытыми дверцами зачастую находились вблизи детских площадок, создавая риск травмирования осколками и контакта с опасными отходами.

300 тысяч евро за безопасную утилизацию

Около пяти лет назад удалось найти компанию из Караганды, которая давно специализируется на сборе и утилизации опасных отходов.

Ещё в 2020 году предприятие приобрело специализированную установку, разработанную физиками-ядерщиками. Она предназначена для обезвреживания ртутьсодержащих отходов методом термовакуумно-криогенной демеркуризации.

Технология позволяет извлекать ртуть из люминесцентных ламп, термометров, различных приборов и загрязнённых материалов. Метод основан на испарении ртути в герметичной вакуумной камере с последующим её вымораживанием при сверхнизких температурах.

Весь процесс проходит в закрытой системе, что позволяет предотвратить попадание ядовитых паров в окружающую среду.

«Этот способ утилизации ртутьсодержащих ламп наиболее эффективный и безопасный, отвечает всем экологическим требованиям. После утилизации таким способом остается лишь стеклянная крошка. Она экологически чистая и может быть использована в качестве строительного материала», – отмечают в компании.

Однако технология недешёвая. Установка обошлась предприятию примерно в 300 тысяч евро.

Сегодня карагандинская фирма обслуживает специальные контейнеры не только в Костанае, Житикаре и Рудном, но и в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

ТОО «Оператор РОП»

В Костанае компания несколько лет оставалась единственным участником государственных закупок по этому лоту. В этом году она также выиграла тендер.

Согласно договору, до конца года подрядчик должен утилизировать более 800 ртутьсодержащих ламп. Главное, чтобы было куда их складывать.

Вандалов много, а специалистов мало

Несколько лет назад появилась новая проблема: контейнеры начали ломать, а затем и воровать.

Теперь, помимо сбора и безопасной утилизации опасных отходов, подрядчику приходится регулярно восстанавливать металлические конструкции.

«И не просто ломать, а прямо раскурочивать, что уже относится к настоящему вандализму! В прошлом году, когда мы выиграли госзакупу на их обслуживание, то сразу начали с ремонта поврежденных, а это огромная работа», – рассказал директор подрядного ТОО Владимир Колесников.

По его словам, на сегодняшний день из 48 оставшихся контейнеров около 20 повреждены. Некоторые конструкции за год ломают дважды, а то и трижды.

Материалы, необходимые для ремонта, ежегодно дорожают, однако сумма государственных закупок на обслуживание контейнеров остаётся примерно одинаковой – в пределах 11–12 млн тенге.

Ещё в прошлом году подрядчик предлагал разделить финансирование: отдельно выделять средства на ремонт конструкций и отдельно – на обслуживание контейнеров и утилизацию ламп. Однако пока закупки проводят единым лотом.

«В этом году из-за нехватки средств закупки пришлось проводить дважды. Из почти 12 млн тенге, которые разыграли в начале года, у нас сняли 16% НДС и выделенных средств нам хватило только до сентября. В сентябре мы снова вышли на тендер и нам выделили еще 4 млн тенге до конца года», – объяснил Владимир Колесников.

Помимо ртутьсодержащих ламп, жители часто выбрасывают в специальные приёмники бытовой мусор. Подрядчику приходится дополнительно очищать контейнеры.

Есть сложности и с поиском специалистов по ремонту и обслуживанию таких конструкций.

«Работы много, а компаний, которые имеют разрешения на комплексное обслуживание таких контейнеров, очень мало. Из-за этого нас просят ремонтировать их не только в Костанае, но и в других городах, что отнимает время», – отмечает руководитель подрядного ТОО.

Специальным контейнерам – особое обслуживание

Обслуживание контейнеров для опасных отходов существенно отличается от вывоза обычного бытового мусора.

После извлечения отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо перевозить в специальных закрытых ёмкостях с соблюдением установленных требований.

Сам контейнер представляет собой прочную металлическую конструкцию, оборудованную дверцами, крышкой и элементами для безопасного хранения отходов. Именно дверцы чаще всего срывают вандалы.

Плотно закрывающиеся элементы конструкции помогают ограничить распространение паров ртути при случайном повреждении ламп и препятствуют доступу посторонних.

Сбор ртутьсодержащих ламп специалисты подрядной организации должны проводить в присутствии представителя заказчика – сотрудника отдела ЖКХ акимата Костаная.

Исполнитель обязан предоставлять акты приёма-передачи с указанием количества собранных ламп и местоположения каждого контейнера. Выполненные работы необходимо подтверждать фотографиями и видеоматериалами.

«В случае повреждения контейнера мы обязаны оперативно провести ремонт. И не просто отремонтировать, а еще и покрасить в оранжевый цвет запчасти, которые обновили. И все это в течение 24-х часов после получения заявки о повреждении», – объясняет подрядчик.

ТОО «Оператор РОП»

Контейнеры исчезают: подозревают, что их сдают на металлолом

С момента установки в Костанае бесследно исчезли уже пять металлических контейнеров для сбора опасных отходов.

«Было 53, сейчас осталось 48. И это при том, что такой контейнер весит около 300 килограммов! Как их можно бесконтрольно вывезти – непонятно», – сообщила региональный представитель карагандинского подрядного ТОО по Костанайской области Вероника Мин.

По её предположению, контейнеры могут сдавать на металлолом. Она считает, что обнаружить пропавшие конструкции можно было бы во время полицейских рейдов по пунктам приёма металла.

В службе «Айкомек» подтвердили, что регулярно получают жалобы жителей на повреждение и исчезновение специальных контейнеров. Все обращения передают в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

Главный специалист отдела Аскар Казин сообщил, что в полицию уже направили обращения с просьбой усилить контроль за сохранностью контейнеров.

«В письмах, которые мы направили в органы внутренних дел, мы также попросили провести рейды по пунктам приема металлолома. В том числе, по пунктам приема черного металла. Предполагаем, что дверцы и полки с этих контейнеров сдают как раз туда», – сообщил главный специалист отдела ЖКХ.

Он добавил, что восстановление контейнеров обходится дорого и создаёт дополнительную нагрузку на городской бюджет. Будут ли выделены средства на приобретение новых конструкций, пока неизвестно.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что знают о жалобах на вандализм и кражи контейнеров для ртутьсодержащих изделий.

Однако, по словам полицейских, установить нарушителей довольно сложно: в большинстве дворов отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Проверки пунктов приёма чёрного металла пока не дали результатов. В полиции объясняют это тем, что конструкции могут быть уже распилены или перекрашены.

Контейнеры не нашли, а опасность остаётся

В обслуживающей компании считают, что полиция могла бы активнее заниматься поиском пропавших конструкций.

«На данный момент ни один из пяти украденных в Костанае контейнеров так и не нашли. В то же время, в прошлом году в Рудном, когда с мусорной площадки исчез всего один контейнер, его нашли очень быстро. Оказалось, увезла фирма, собирающая отходы ТБО», – приводит пример Владимир Колесников.

В управлении экологии и природных ресурсов акимата Костанайской области также обеспокоены повреждением и исчезновением специальных контейнеров.

По данным ведомства, в люминесцентных лампах содержится от 3 до 5 мг ртути. При этом предельно допустимая среднесуточная концентрация ртути в воздухе составляет 0,0003 мг на кубический метр.

Особую опасность представляют повреждённые лампы в небольших замкнутых пространствах, где концентрация токсичных паров может повышаться.

Ртуть – сильный токсин, который даже в небольших количествах способен оказывать серьёзное воздействие на здоровье человека. Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к отходам первого класса опасности. Выбрасывать их вместе с обычным бытовым мусором нельзя.

В компании-подрядчике считают, что одним из способов решения проблемы может стать увеличение бюджетного финансирования. Это позволит оперативно восстанавливать повреждённые конструкции, а при необходимости приобретать новые.

В отделе ЖКХ акимата Костаная сообщили, что вопрос рассмотрят при планировании бюджета на следующий год. Если средства позволят, финансирование увеличат хотя бы на величину ставки НДС.