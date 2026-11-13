«Чрезвычайно серьёзный сигнал»: Токаев высказался о задержаниях в «Самрук-Қазына» и КТЖ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал задержание руководителей фонда «Самрук-Қазына» и национальной компании «Қазақстан темір жолы». Глава государства назвал произошедшее чрезвычайно серьёзным сигналом о масштабной коррупции в государственных компаниях, передаёт BAQ.KZ.

С заявлением Президент выступил на оперативном совещании Совета Безопасности.

«Вчера СМИ Казахстана передали сообщение о задержании руководителей Фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы». Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент подчеркнул, что следствие только началось, поэтому преждевременно раскрывать или комментировать его обстоятельства.

«По закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, тем более следствие только началось», – отметил он.

По словам Главы государства, это первое крупное коррупционное дело в государственных компаниях единой системы после провозглашения концепции «Закон и Порядок» и закрепления её в Конституции в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни.

Президент напомнил, что новая Конституция была принята на всенародном референдуме 15 марта и вступила в силу 1 июля.

«Конституция была принята практически единодушно в ходе всенародного референдума 15 марта и вступила в силу 1 июля. Она по справедливости получила название Народная Конституция. Нарушать Конституцию и даже насмехаться над этим, можно сказать, священным документом, никому не позволено», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Другие подробности задержаний и процессуальный статус конкретных лиц в представленном сообщении не раскрываются. Расследование находится на начальной стадии, а виновность подозреваемых может быть установлена только судом.