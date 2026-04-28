Частный судебный исполнитель признан виновным в хищении средств и приговорен к лишению свободы, передает BAQ.kz.

По сообщению прокуратуры, в ходе проверки установлено, что судебный исполнитель в 2024 году незаконно получал деньги из бюджета.

Речь идет о выплатах за ведение исполнительных производств по взысканию алиментов.

В чем суть схемы

По закону оплата по одному исполнительному производству может производиться не более одного раза в год.

Однако исполнитель направлял повторные отчеты в Департамент юстиции, чтобы получить деньги несколько раз.

Всего он подал 76 повторных отчетов по 47 делам, что позволило ему незаконно получить 4,2 млн тенге.

Приговор суда

Решением Алмалинского районного суда виновный приговорен к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.

Также ему запрещено заниматься данной деятельностью сроком на 5 лет.