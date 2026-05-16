Чтение как национальная сила: Казахстан выбирает путь знаний, культуры и читающей нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» — стратегический документ, закладывающий основу для системного развития человеческого капитала, укрепления интеллектуального и культурного потенциала страны.

Подписание Главой государства Указа стало важным шагом государственной политики, направленным на популяризацию культуры чтения, формирование читающей нации и создание условий для развития творческой, созидательной и конкурентоспособной личности.

Новый Указ определяет развитие культуры чтения и формирование читающей нации в качестве приоритетного направления государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций. Документ акцентирует внимание на создании современной читательской инфраструктуры, поддержке отечественных авторов, стимулировании издательского дела и активной популяризации национального литературного наследия как внутри страны, так и за рубежом.

Ключевые положения Указа:

- Правительству поручено реализовать комплекс мер по развитию устойчивых навыков чтения среди всех категорий населения, с особым вниманием к детям и молодежи.

- Предусмотрена модернизация читательской инфраструктуры: создание библиотек нового формата, многофункциональных общественных пространств с широким применением цифровых технологий.

- До 1 сентября 2026 года стартует республиканский проект «10 читателей года».

- До конца 2026 года будет утверждена Концепция популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта «Читающая нация» на 2027–2031 годы.

- До 1 января 2027 года планируется разработать проект нового Закона Республики Казахстан «О библиотечном и книгоиздательском деле».

Будут учреждены Национальная премия за успехи в развитии культуры чтения и Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом.

Особое значение Указ придает поддержке отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодежи в духе конституционных ценностей, а также стимулированию деятельности издателей и распространителей качественной книжной продукции.

С 2025 года в стране уже реализуется проект «Читающая нация», ставший одной из крупнейших интеллектуально-просветительских инициатив. На пилотном этапе проект охватил Карагандинскую и Костанайскую области, а также город Шымкент, объединив школьников, студентов, педагогов, государственный служащих и целые семьи вокруг идеи чтения как основы личностного роста и культуры знаний.

В рамках проекта действуют направления «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий университет», «Читающая династия» и «Читающий государственный служащий». Участники читают произведения казахстанской и мировой литературы, участвуют в литературных марафонах, конкурсах и образовательных инициативах. По данным организаторов, в проекте приняли участие 189 тысяч участников, что подтверждает высокий общественный интерес к развитию культуры чтения.

«Этот Указ — государственный сигнал о том, каким Казахстан хочет видеть свое будущее. Читающая нация — это общество, способное глубоко мыслить, принимать зрелые решения и создавать собственные смыслы. Особенно важно, что инициатива ориентирована на каждого гражданина — от школьника до государственного служащего», — отметил Председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

Подписанный документ превращает поддержку чтения из разовых акций в долгосрочную национальную стратегию. Формирование читающей нации становится мощным социально-экономическим проектом, который повышает качество образования, стимулирует креативную индустрию, укрепляет национальную идентичность и повышает международный культурный авторитет Казахстана.

«Сегодня мы делаем важный шаг к тому, чтобы книга снова стала естественной частью жизни каждой семьи. Потому что развитие чтения — это не только вопрос культуры или образования. Это вопрос качества будущего нашей страны», - отметил исполнительный директор фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аян Сакошев.

Принятие Указа открывает новые возможности для сотрудничества государства, общества, бизнеса, образовательных учреждений и творческого сообщества. Казахстан уверенно выбирает путь интеллектуального развития, где чтение становится основой национальной силы и конкурентоспособности.