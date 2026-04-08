Бесплатное питание в школах, кружки за счёт государства и помощь к учебному году – в Казахстане действует целый пакет поддержки для детей. Но на практике тысячи семей не пользуются этими возможностями – просто потому, что не знают, как их оформить. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, какие льготы реально работают в 2026 году и как их получить.

Бесплатное питание: кто получает и как оформить без справок

Сегодня школьное питание – одна из самых массовых мер социальной поддержки. В 2026 году право на бесплатное питание имеют все ученики 1–4 классов независимо от дохода семьи, а также дети из социально уязвимых категорий – многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью и сироты. Для старших классов льгота сохраняется именно для этих категорий.

При этом за последние годы система серьёзно изменилась. Если раньше оформление требовало справок и заявлений, то сегодня процесс максимально автоматизирован. Питание предоставляется через «социальный кошелёк» в приложении eGov Mobile – цифровой инструмент, который позволяет учитывать статус ребёнка без участия родителей.

Фактически это работает так: данные о семье подтягиваются из государственных баз, система сама определяет, положена ли льгота, и формирует электронный ваучер. Родителям не нужно подтверждать статус вручную или обращаться в несколько инстанций.

Дополнительно внедрён контроль за фактическим посещением школы. Учёт ведётся ежедневно, что позволяет исключить формальные начисления и сделать систему более прозрачной.

В пилотном режиме цифровая модель школьного питания уже внедряется в регионах, и, как ожидается, в ближайшие годы она будет масштабирована по всей стране.

Кружки и секции: как получить бесплатно и не пропустить набор

Не менее важное направление – дополнительное образование. В Казахстане действует система ваучеров, при которой государство оплачивает ребёнку занятия в кружке или спортивной секции, а родитель сам выбирает направление.

Речь идёт не только о классических кружках – сегодня доступны спорт, творческие студии, языковые курсы, IT и робототехника. Фактически это попытка сделать развитие ребёнка доступным вне зависимости от дохода семьи.

Оформление проходит через цифровую платформу QOSYMSHA.KZ – здесь родитель может выбрать кружок, проверить наличие мест и подать заявку онлайн. Система работает по принципу ваучера: государство закрепляет финансирование за ребёнком, а не за организацией.

По официальным данным акимата Астаны, в программу уже вовлечены десятки тысяч детей, а по стране счёт идёт на сотни тысяч участников. При этом приоритет в распределении мест получают дети из многодетных и социально уязвимых семей.

Однако спрос на такие услуги остаётся стабильно высоким. Популярные кружки – особенно спортивные секции, языки и IT-направления – разбираются в первые дни открытия записи. В результате родители нередко сталкиваются с дефицитом мест, особенно в крупных городах.

Именно поэтому эксперты советуют отслеживать открытие наборов и подавать заявки заранее – в противном случае бесплатный ваучер можно просто не успеть использовать.

Что ещё бесплатно: проезд, лагеря и медицина – куда обращаться

Государственная поддержка детей в Казахстане включает не только школу и кружки, но и повседневные расходы семьи. При этом важно не просто знать о льготах, а понимать, куда обращаться и как их получить.

Начнём с транспорта. В Астане и ряде других городов школьники ездят бесплатно по транспортным картам. Чтобы оформить льготу, родителю нужно обратиться через школу или оформить карту через оператора (например, Transcard/CTS). После этого проезд автоматически становится бесплатным – данные о ребёнке подтягиваются из системы. Если льгота не активирована, её можно проверить через школу или транспортный сервис города.

С летним отдыхом ситуация немного сложнее. Бесплатные путёвки в лагеря распределяются через школы и отделы образования. В первую очередь их получают дети из многодетных и социально уязвимых семей. Чтобы не пропустить набор, родителям важно заранее уточнить информацию у классного руководителя или в администрации школы – именно там формируются списки.

Дополнительно можно отслеживать программы через портал eGov – там публикуются услуги и меры поддержки, а также через местные акиматы. Например, в рамках программ и фонда «Қазақстан халқына» ежегодно распределяются тысячи бесплатных путёвок. Но ключевой момент – заявки подаются заранее, и часто именно скорость решает.

Медицинская помощь для детей предоставляется автоматически. Ребёнок прикрепляется к поликлинике, и все базовые услуги – от осмотров до вакцинации – оказываются бесплатно. Проверить прикрепление или сменить поликлинику можно через eGov или приложение eGov Mobile. Там же доступна информация о медицинских услугах и статусе обслуживания.

Где проверить накопления ребенка и получить льготы

Отдельно стоит программа «Нацфонд – детям». Это накопления, которые начисляются каждому ребёнку ежегодно. Проверить сумму можно через личный кабинет на eGov или в приложении eGov Mobile – данные отображаются автоматически по ИИН ребёнка. Деньги накапливаются до 18 лет и могут быть использованы на образование или жильё.

Что касается культурного досуга – театры, музеи и мероприятия, – льготы чаще всего предоставляются на месте. Родителю достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи или подтверждение статуса. Также многие учреждения публикуют дни бесплатного посещения на своих официальных сайтах и в соцсетях.

В итоге ключевой вывод простой: большинство льгот уже оцифрованы, и главный инструмент для родителей сегодня – это eGov и школьная система. Но при этом многое по-прежнему работает через «ручное» информирование – через школы, акиматы и объявления. Однако вопрос уже не в наличии этих мер, а в доступе к ним. Те, кто вовремя ориентируется в системе и подаёт заявки, получают реальные возможности для развития детей. Остальные – фактически теряют поддержку, которая уже заложена для их детей.