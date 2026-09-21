Что бесплатно доступно женщинам в системе здравоохранения Казахстана

В Казахстане медицинская помощь женщинам за счет государства охватывает основные этапы репродуктивного здоровья — от планирования беременности до послеродового восстановления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Женские консультации сегодня работают на базе 425 организаций первичной медико-санитарной помощи и 24 областных перинатальных центров. Для пациенток организованы отдельные регистратуры, процедурные кабинеты и центры планирования семьи.

За последнее время услуги женских консультаций получили более 1 млн женщин. Доля беременных, которые встали на учет до 10-й недели, выросла на 18% и достигла 71%.

Диагностику проходят за один день

Во всех регионах на базе перинатальных центров работают «Клиники одного дня». Там беременные могут пройти пять видов исследований для раннего выявления врожденных пороков развития плода и получить результаты уже на следующий день.

В 2026 году такой диагностикой охватили более 100 тысяч беременных, которым оказали свыше 500 тысяч услуг.

По данным Минздрава, выявляемость пороков развития плода выросла на 13%, а показатель младенческой смертности снизился на 15%.

12 бесплатных обследований перед беременностью

С 2025 года в стране действует программа «Аналар саулығы». Она предусматривает 12 видов бесплатных обследований для подготовки женщины к беременности.

Ежегодно в Казахстане принимают более 300 тысяч родов.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что государственные программы направлены на то, чтобы женщины могли получать необходимую медицинскую помощь независимо от места проживания и уровня доходов.