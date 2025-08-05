Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве рассказал о самых частых жалобах казахстанцев на интернет-магазины, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ежегодно проводится анкетирование. Этот год не стал исключением, охват составил порядка 10 тысяч экспонентов. По итогам шести месяцев лидирует розничная торговля – 41% неудовлетворенных респондентов. Электронная торговля на втором месте – порядка 26%", - сказал Шаккалиев.

Министр отметил, что за полгода поступило около 37 тысяч жалоб на интернет-магазины. Он назвал тройку самых распространённых жалоб.

На первом месте – заявленные характеристики товара не соответствуют фактическим.

На втором месте – качество поступаемых товаров.

На третьем – введение потребителей в заблуждение.

На 26 тысяч жалоб, это порядка 62%, была реакция со стороны уполномоченных органов.