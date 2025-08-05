Что больше всего не устраивает казахстанцев в онлайн-торговле
За полгода поступило около 37 тысяч жалоб на интернет-магазины.
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве рассказал о самых частых жалобах казахстанцев на интернет-магазины, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Ежегодно проводится анкетирование. Этот год не стал исключением, охват составил порядка 10 тысяч экспонентов. По итогам шести месяцев лидирует розничная торговля – 41% неудовлетворенных респондентов. Электронная торговля на втором месте – порядка 26%", - сказал Шаккалиев.
Министр отметил, что за полгода поступило около 37 тысяч жалоб на интернет-магазины. Он назвал тройку самых распространённых жалоб.
На первом месте – заявленные характеристики товара не соответствуют фактическим.
На втором месте – качество поступаемых товаров.
На третьем – введение потребителей в заблуждение.
На 26 тысяч жалоб, это порядка 62%, была реакция со стороны уполномоченных органов.
"В результате такой реакции потребители были удовлетворены и были восстановлены в своих правах. Произошла замена товара, либо был возврат суммы денег. Это делается для того, чтобы определить в этой работе очень важную обратную связь для понимания, какие меры необходимы с точки зрения реагирования бизнеса", – сказал Шаккалиев.
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