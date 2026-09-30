Что будет с горами Алматы: студенты задали вопросы оператору Almaty SuperSki

Будущее горной инфраструктуры Алматы стало темой встреч со студентами Алматинского технологического университета и Satbayev University. Молодежь предложила провести открытый разговор с оператором проекта Almaty SuperSki и обсудить, как развитие горного кластера может повлиять на город, природу и возможности для самих студентов.

На вопросы участников ответил главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев. Он рассказал о концепции Almaty SuperSki и планах по развитию горной инфраструктуры.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стала доступность гор для жителей Алматы. Студентов также интересовали вопросы сохранения природных территорий, безопасности, развития массового спорта и всесезонного туризма.

Отдельный блок вопросов был посвящен тому, какие возможности проект может открыть для молодежи.

По данным оператора, Almaty SuperSki предполагает создание порядка 5 тысяч постоянных рабочих мест. Речь идет не только о туризме и гостиничном бизнесе, но и об инженерии, экологии, маркетинге, техническом обслуживании и эксплуатации горной инфраструктуры.

Организаторы проекта рассчитывают, что часть специалистов для новой отраслевой экосистемы в дальнейшем смогут готовить казахстанские вузы.

«Сегодняшние студенты уже через несколько лет будут работать в новой туристической экосистеме и участвовать в развитии Алматы. Поэтому их участие в этом диалоге принципиально важно», – отметил Ержан Еркинбаев.

Участники встречи также обратили внимание на инициативы, связанные с развитием детского и массового спорта.

Студент Әділбек Нурислам отметил, что развитие горного туризма может дать больше возможностей для популяризации природы Алматы.

«Меня очень радует, что благодаря развитию горного туризма появится больше возможностей показать прекрасную природу Алматы», – сказал он.

Жанел Касымова, в свою очередь, выделила идею бесплатных занятий по лыжам для школьников.

«Это даст детям возможность заниматься спортом и с раннего возраста знакомиться с горами», – отметила участница встречи.

В Kazakh Tourism Development заявили, что подобные встречи намерены продолжать. Компания планирует обсуждать проект не только со студентами и университетами, но и с экспертами и жителями Алматы.

По словам Ержана Еркинбаева, для оператора важно объяснять, как будет реализовываться проект и какие изменения он может принести горной инфраструктуре города.