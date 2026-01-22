Рынок микрокредитования в Казахстане входит в 2026 год в условиях ужесточения регулирования и изменения правил работы микрофинансовых организаций. Несмотря на сохраняющуюся высокую прибыльность – 55 млрд тенге чистой прибыли за девять месяцев 2025 года, – регулятор последовательно усиливает требования к управлению рисками и ограничивает рост закредитованности населения.

Корреспондент BAQ.KZ направила официальный запрос в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, чтобы разобраться, каким будет рынок микрокредитования в 2026 году, и кто окажется в зоне наибольших изменений.

Почему растёт просрочка, несмотря на рост микрокредитования

По данным регулятора, увеличение просроченной задолженности связано не только с поведением заёмщиков, но и с качеством работы самих МФО.

– Причиной образования задолженности может быть как заемщик, не исполнивший взятые на себя обязательства, так и МФО, выдавшая микрокредит без проведения должного анализа платежеспособности клиента, – сообщили в Агентстве.

Снижение рисков закредитованности граждан и устойчивость финансового сектора названы приоритетами регулятора. Именно поэтому для МФО ещё в 2022 году был введён лимит по проблемным займам (NPL90+) на уровне 20%.

Однако с 1 января 2026 года этот лимит будет снижен вдвое – до 10%, и его соблюдение станет обязательным условием выполнения норматива достаточности собственного капитала.

Фактически это означает, что МФО больше не смогут массово кредитовать высокорисковых клиентов без угрозы для собственной лицензии.

Кому станет сложнее получить микрокредит

Регулятор чётко обозначил категории заёмщиков, которым МФО не вправе выдавать микрокредиты или менять условия действующих займов. Эти ограничения закреплены Постановлением №215.

МФО не могут принять положительное решение, если:

доход заёмщика ниже прожиточного минимума и половины его величины на каждого несовершеннолетнего члена семьи;

коэффициент долговой нагрузки превышает 0,5;

есть просрочка более 30 дней по банковским займам или более 1 дня по микрокредитам;

за последний год проводились две и более реструктуризации;

применялась "искусственная реструктуризация" или рефинансирование без снижения долга минимум на 5%.

Таким образом, в первую очередь доступ к микрозаймам теряют клиенты с высокой долговой нагрузкой и нестабильными доходами, а также заёмщики, которые ранее допускали просрочки или неоднократно реструктурировали долги.

Почему микрокредиты могут стать дороже

Формально процентные ставки по микрокредитам ограничены законом. Однако, как поясняет регулятор, МФО вправе предлагать дополнительные платные услуги – исключительно при согласии заёмщика.

– МФО не вправе устанавливать и взимать с заемщика любые платежи, за исключением вознаграждения и неустойки. Вместе с тем МФО вправе предложить дополнительные платные услуги при согласии заемщика, – сообщили в Агентстве.

Это означает, что при ужесточении требований к заёмщикам и росте регуляторных издержек МФО будут искать способы сохранить маржинальность, в том числе через сопутствующие сервисы. В результате фактическая стоимость микрокредитов может вырасти, несмотря на формальные ограничения по ставкам.

Какие МФО рискуют уйти с рынка

Регулятор подчёркивает: требования к МФО едины и не учитывают специфику бизнес-моделей. Это сознательный выбор государства.

– Единые регуляторные требования были установлены для систематизации всех участников рынка и обеспечения их финансовой устойчивости, – пояснили в Агентстве.

На практике это означает, что наибольшие риски ухода с рынка несут мелкие и слабо капитализированные МФО, которые:

не смогут уложиться в лимит NPL90+;

не выполняют нормативы достаточности капитала;

систематически нарушают законодательство.

В таких случаях лицензия может быть приостановлена или отозвана.

Почему часть МФО уходит в банки

С 2022 года в Казахстане созданы законодательные условия для конвертации МФО в банки второго уровня без остановки обслуживания действующих микрокредитов.

На сегодняшний день две МФО уже получили банковскую лицензию.

По мнению регулятора, этот процесс:

расширяет спектр услуг для клиентов;

усиливает конкуренцию на банковском рынке;

позитивно влияет на развитие финансового сектора.

Фактически это сигнал о том, что крупные МФО с устойчивым бизнесом будут стремиться к банковскому формату, тогда как мелкие игроки могут не выдержать новых требований.

Какая модель рынка считается целевой

Регулятор не делает выбор между "дешёвым" и "дорогим" микрокредитованием, но ясно обозначает приоритет – устойчивость и управляемые риски.

В 2026 году для МФО вводятся обязательные требования к системе управления рисками. Речь идёт не только о формальных процедурах, но и о формировании риск-культуры, ответственности менеджмента и качестве кредитных решений.

Это означает, что рынок микрокредитования будет:

менее массовым;

более избирательным;

ориентированным на платёжеспособных клиентов.

Сколько зарабатывают МФО

Несмотря на ужесточение регулирования, сектор остаётся высокоприбыльным:

99,1 млрд тенге чистой прибыли – за 2024 год;

55 млрд тенге – за 9 месяцев 2025 года.

Эти цифры показывают, что у рынка есть финансовый запас для адаптации, но воспользоваться им смогут не все.

В 2026 году микрокредитование в Казахстане станет менее доступным, но более контролируемым. Заёмщикам с высокой долговой нагрузкой и нестабильными доходами будет сложнее получить микрозаймы, а часть МФО может уйти с рынка или трансформироваться в банки.

Регулятор делает ставку не на максимальную доступность, а на устойчивость сектора – даже если это означает сокращение числа игроков и ужесточение условий для клиентов.