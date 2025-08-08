В июле тенге ослаб на 4%. Национальный банк объяснил причины и обозначил ключевые меры, которые будут приняты до конца года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В Казахстане с 2015 года действует режим свободно плавающего обменного курса. Это означает, что курс формируется на рынке под влиянием спроса и предложения. Национальный банк официально заявил, что не делает конкретных прогнозов по курсу тенге, однако сохраняет за собой право проводить интервенции для сдерживания дисбалансов на рынке.

Согласно официальной информации, предоставленной Национальным банком корреспонденту BAQ.KZ, колебания курса тенге напрямую зависят от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и внутренних факторов.

По итогам июля 2025 года курс тенге ослаб до 540,72 тенге за 1 доллар США, что составляет снижение на 4%. Это связано с сезонными и рыночными факторами.

30 июля, на фоне спекулятивного давления и снижения ликвидности на внутреннем рынке, Национальный банк впервые в этом году провел валютную интервенцию на сумму 125,6 млн долларов США. Эта мера была предпринята для стабилизации рынка и удовлетворения спроса.

Почему усилилась инфляция и что делается?

Национальный банк продолжает политику таргетирования инфляции. Основная цель этого режима – обеспечение ценовой стабильности.

С конца 2024 года инфляция начала ускоряться. В июне 2025 года годовая инфляция достигла 11,8%. Основной причиной стал рост регулируемых тарифов и цен на услуги. Также подорожали продукты питания, говорится в официальном ответе Нацбанка.

На продолжающееся инфляционное давление влияют реформы в сфере тарифов, высокий потребительский спрос и рост розничного кредитования.

В связи с этим Национальный банк настроен проводить жесткую денежно-кредитную политику.

"Текущая базовая ставка составляет 16,5%, и планируется сохранить её на этом уровне до конца 2025 года. В случае необходимости возможно её повышение", – отметили эксперты Нацбанка.

Почему Нацбанк не удерживает курс тенге?

Национальный банк считает, что свободный курс тенге позволяет контролировать инфляцию и адаптировать экономику к внешним воздействиям.

"Фиксированный обменный курс может обеспечить краткосрочную стабильность, но в долгосрочной перспективе он неэффективен. Он ведёт к истощению золотовалютных резервов и нарушению экономического баланса", – указано в официальном ответе.

Напротив, свободно плавающий курс:

позволяет быстро реагировать на внешние шоки,

предотвращает искажения в экономике,

способствует сохранению резервов.

Какие долгосрочные меры предусмотрены?

Нацбанк придерживается позиции, что курс тенге должен формироваться рыночным путем. Однако в случае необоснованных колебаний он оставляет за собой право на интервенции.

Национальный банк постоянно мониторит валютный рынок. При необходимости может предоставить дополнительную валюту через интервенции, говорится в ответе.

Также подчеркивается, что курс тенге постепенно движется к своему сбалансированному уровню, исходя из фундаментальных факторов. Такой подход направлен на обеспечение макроэкономической стабильности.