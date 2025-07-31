Что будет с ценами на билеты после вступления в силу нового Налогового кодекса
Цены на билеты могут вырасти, но не резко.
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После обсуждения нового Налогового кодекса казахстанцев волнует вопрос: приведёт ли его внедрение к росту цен на билеты – как на поезда, так и на авиарейсы? Вице-премьер Роман Скляр дал разъяснения на этот счёт, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, значительного подорожания ожидать не стоит.
"Это всё счётные вещи. Это повышение не будет таким значительным, как может показаться на первый взгляд. Потому что часть налога на добавленную стоимость идёт в зачёт. И поэтому здесь резкого какого-то повышения мы не увидим", – сказал Роман Скляр.
Тем не менее, вице-премьер напомнил, что в условиях глобального роста издержек транспортные тарифы увеличиваются во всём мире.
"Вы не сможете назвать ни одну страну мира, где бы они снижались в настоящее время. Нужно понимать, что даже стоимость того же самолета Airbus A320, если 10 лет назад он стоил 50 миллионов долларов, то сейчас новый самолет стоит более 70 миллионов долларов. Подорожала стоимость запасных частей, авиакеросина и так далее", – пояснил он.
Он добавил, что речь идёт не только об авиации, но и о железнодорожном и автомобильном транспорте. Тем не менее, государство будет и дальше следить за тем, чтобы участники рынка не злоупотребляли своим положением.
"Задача государства – создавать конкурентную среду для того, чтобы стоимость регулировалась рыночными методами самим рынком в процессе конкуренции. Однако есть специальные государственные органы, которые занимаются и тем, чтобы субъекты конкурентного рынка не доминировали и не злоупотребляли своим положением. Поэтому в этой мере цены все-таки нами регулируются", – заверил Скляр.
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