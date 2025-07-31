После обсуждения нового Налогового кодекса казахстанцев волнует вопрос: приведёт ли его внедрение к росту цен на билеты – как на поезда, так и на авиарейсы? Вице-премьер Роман Скляр дал разъяснения на этот счёт, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, значительного подорожания ожидать не стоит.

"Это всё счётные вещи. Это повышение не будет таким значительным, как может показаться на первый взгляд. Потому что часть налога на добавленную стоимость идёт в зачёт. И поэтому здесь резкого какого-то повышения мы не увидим", – сказал Роман Скляр.

Тем не менее, вице-премьер напомнил, что в условиях глобального роста издержек транспортные тарифы увеличиваются во всём мире.

"Вы не сможете назвать ни одну страну мира, где бы они снижались в настоящее время. Нужно понимать, что даже стоимость того же самолета Airbus A320, если 10 лет назад он стоил 50 миллионов долларов, то сейчас новый самолет стоит более 70 миллионов долларов. Подорожала стоимость запасных частей, авиакеросина и так далее", – пояснил он.

Он добавил, что речь идёт не только об авиации, но и о железнодорожном и автомобильном транспорте. Тем не менее, государство будет и дальше следить за тем, чтобы участники рынка не злоупотребляли своим положением.