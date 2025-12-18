Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил, как будет действовать законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", где есть нормы о запрете пропаганды ЛГБТ, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, он привел примеры.

"Если, к примеру, двое мужчин идут, держась за руки, и выкладывают это в социальные сети - это пропагандой не является", - пояснил он на брифинге в Сенате.

Но в случае, если в их действиях будет призыв, это будет считаться пропагандой.

"Но если эти двое мужчин идут за руку и при этом приглашают присоединиться к сообществу, тогда это уже будет оцениваться как пропаганда", - сказал вице-министр.

Он также подчеркнул, что существует как минимум три международных нормативно-правовых акта, регулирующих эту сферу и позволяющих государствам, ратифицировавшим их, вводить подобного рода ограничения. Поэтому, по его словам, никаких противоречий со стороны Казахстана нет.