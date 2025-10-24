Для тех, кто любит проводить вечера с книгой – подборка новинок: “Мыстангер. Соңғы тілек” – бестселлер Анжея Сапковского о приключениях Геральта из Ривии впервые вышел на казахском языке. Перевод выполнен с польского оригинала, передает BAQ.KZ.

Сервис также пополнился новым романом автора "Мёд и немного полыни" Марии Омар – “Румия” – о семейных узах и тайнах прошлого; в формате аудиокниги можно послушать “Трое из Жана-Парижа” Айгуль Клиновской о маленьком городке южного Казахстана и школьных друзьях, которые встретятся через 20 лет.

Что читали в октябре

В топ-5 самых читаемых книг месяца вошли: "Сиделка" Джой Филдинг, "Бог всегда путешествует инкогнито" Лорана Гунеля, "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" Эдит Евы Эгер и Эсме Швалль-Вейганд, "Ген превосходства" Даны Найдер, "30 привычек за 30 дней. План-капкан по наведению полного порядка в жизни" Деймона Захариадиса.

Топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг выглядит так: "Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл" Ильи Латыпова; "Опасная игра бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства" Кристен Перрин; "Мой толстый кошелек. Система, которая позволит разбогатеть, не прибегая к экономии" Джон Ча;

"Я и мой мужчина. Так при чем тут папа? Как преодолеть влияние родителей, исцелить детские травмы и сохранить любовь" Жанны Оспановой, "Обед, согревающий душу" Ким Чжи Юн.

Топ самых прослушиваемых мировых релизов этой осени

Треки зарубежных артистов можно послушать в Яндекс Музыке:

