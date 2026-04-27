С Байконура запустили «Союз-2.1а» с грузом для МКС

С космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблём Прогресс МС-34, направляющимся к Международной космической станции, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Роскосмос, стыковка корабля с МКС запланирована на 28 апреля в 05:01.

На орбиту отправлено более 2,5 тонны грузов. В их числе — топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, а также кислород для поддержания атмосферы на борту.

Кроме того, корабль доставит новый скафандр «Орлан МКС», предназначенный для выходов в открытый космос, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.