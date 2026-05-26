Что даст Казахстану переход к однопалатному парламенту

С 1 июля Казахстан переходит к однопалатной модели Парламента. В этой связи особое значение приобретает изучение международного опыта и практики стран, где такая система уже действует. О мировом опыте однопалатного парламентаризма корреспондент BAQ.KZ побеседовала с международным экспертом.

Однопалатный парламент в мире

Доктор юридических наук, преподаватель университета и председатель Института конституционного правосудия Республики Молдова Валерий Кучук считает, что переход к однопалатной модели нужно рассматривать как часть более широких изменений в Казахстане. По его словам, конституционная реформа усиливает президентскую форму государственного управления и меняет баланс полномочий между ключевыми институтами власти.

Валерий Кучук отмечает, что однопалатная модель широко распространена в небольших и средних государствах Европы, а также в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. В Евразии к таким примерам относятся Украина, Турция, Швеция, Китай, Иран и Израиль.

"В современном мире, политические системы постоянно развиваются, и нередко переходят от одной структуры законодательного органа к другой. Так, к примеру в Молдавии, довольно серьезно на определенном этапе обсуждался вариант создания двухпалатного парламента, закрыв таким образом вопрос приднестровского конфликта (прим.) и соответственно упразднив непризнанную приднестровскую республику. Не исключено, что этот вариант будет обсуждаться и в будущем. При том что в случае однопалатной системы, необходимо учитывать и ее низкую способность сдерживать концентрацию власти, но и возможность допущения системных юридических коллизий при разработке менее проработанных законов", - говорит эксперт.

Он также подчеркивает, что влияние парламента определяется не количеством палат, а политической системой, уровнем легитимности и объемом конституционных полномочий.

Среди наиболее заметных примеров эксперт называет Китай, Турцию, Южную Корею, Израиль, Швецию и Данию. В этих странах однопалатные парламенты играют важную роль в законотворчестве, формировании и контроле исполнительной власти, утверждении бюджета и ключевых назначений. Именно эти полномочия, по мнению эксперта, делают парламент одним из центральных институтов принятия государственных решений.

Условия для успешного перехода на однопалатный парламент

Какие условия должны быть выполнены в Казахстане, чтобы переход к однопалатному парламенту был успешным? По мнению Валерия Кучука, сам по себе отказ от двухпалатной системы не делает государство автоматически более эффективным - ключевое значение имеют баланс власти, механизмы контроля и качество представительства.

Эксперт выделяет несколько условий: реальная самостоятельность парламента, независимый Конституционный суд, конкурентная партийная система, представительство регионов и постепенность реформ. По его словам, для Казахстана особенно важно сохранить региональный баланс, развивать местное самоуправление и обеспечить автономность парламента, избранного на честных и демократических выборах.

О странах Центральной Азии

Какие политические изменения сегодня происходят в странах Центральной Азии? По мнению Валерия Кучука, за последние годы регион переживает глубокую политическую трансформацию, и каждая страна постепенно формирует собственную модель государственного развития.

Эксперт отмечает, что в Казахстане идет управляемая конституционная реформа, в Узбекистане - осторожная либерализация, Кыргызстан остается наиболее политически открытой страной региона, тогда как Таджикистан и Туркменистан сохраняют более закрытые и централизованные модели.

Говоря о более широком евразийском пространстве, эксперт обращает внимание на несколько ключевых процессов: усиление президентской власти, перераспределение полномочий между парламентом и главой государства, попытки демократизации в ряде стран, а также тенденции к централизации или, наоборот, децентрализации управления.

По мнению Валерия Кучука, политические реформы в странах Центральной Азии нельзя рассматривать отдельно от процессов, происходящих во всей Евразии. Эксперт отмечает, что сегодня многие государства региона проходят этап переосмысления модели государственного управления, укрепления вертикали власти и поиска собственного пути развития.

Аналогичные процессы, по его словам, происходят и в Молдове, где продолжается глубокая трансформация политической системы. При этом Центральная Азия постепенно формирует собственные устойчивые региональные тенденции - от усиления сотрудничества до роста национальной идентичности.

"По аналогии, можем утверждать, что до сих пор и Республика Молдова находится на пути глубокой трансформации своей политической системы, которая, возможно, приведет даже к ликвидации самого молдавского государства. Кстати, именно об этом объявила совсем недавно наш президент Майя Санду. Но каждая страна идёт своим путём", - сказал эксперт.

Он также обращает внимание на внутренние изменения: в странах региона происходит смена поколений, усиливается роль национально ориентированных кадров и укрепляется национальная идентичность. По его словам, Центральная Азия проходит этап управляемой модернизации, а её геополитическое значение продолжает расти.

При этом большинство политических систем региона, как отмечает Кучук, остаются президентскими и в той или иной степени сохраняют авторитарные черты. На фоне этих процессов во многих странах Евразии продолжаются конституционные реформы и политические трансформации, однако их направления различаются: часть государств движется в сторону централизации и укрепления вертикали власти, тогда как страны Центральной Азии демонстрируют собственные особенности развития.