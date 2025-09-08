В Послании Президента ключевой темой стала инициатива по переходу к однопалатному парламенту, передаёт BAQ.kz Эксперты отмечают, что эта реформа может существенно изменить процессы законотворчества, работу партий и представительство регионов. Обсуждение реформы уже вызывает активные дискуссии среди политологов и граждан, поскольку она затрагивает структуру власти и механизм контроля.

Политолог Елдос Жумагулов считает, что реформа одновременно отражает запрос общества и стремление развивать демократические процессы.

"В Послании было много сказано о развитии экономики и внедрении искусственного интеллекта, но политические реформы также не остались без внимания. С одной стороны, это отражение запроса общества, с другой — развитие демократических процессов. Всё зависит от того, как это будет реализовано. Если однопалатный парламент будет управляемым, эффекта от реформы мы не увидим", — отметил эксперт.

Переход к однопалатной системе позволит ускорить законотворчество и повысить ответственность депутатов перед гражданами.

"Нет дублирования между палатами, и это повышает эффективность работы парламента. Все решения принимаются в одном органе, что делает процесс более прозрачным и понятным для общества. Централизация функций позволяет отслеживать, кто конкретно отвечает за принятие законов, и упрощает контроль со стороны граждан и экспертов", — добавил Жумагулов.

Эксперт также указал на возможные риски. Сокращение числа палат может привести к концентрации законодательной власти и снижению представительства регионов.

"Риск концентрации законодательной власти в руках одной палаты существует, учитывая реальность Казахстана. Снижается представительство регионов, а парламентский фильтр, который ранее выполнял Сенат, ослабевает. Всё это требует усиления роли комитетов, контрольных органов и активной работы общественной палаты", — пояснил он.

Однопалатная система создаёт стимулы для усиления партийной конкуренции и появления новых политических сил.

"Если избирательный процесс будет прозрачным, существующие партии станут более конкурентоспособными, а новые партии смогут выдвигать сильных кандидатов. Это стимулирует формирование коалиций и активное участие граждан в политике. Всё взаимосвязано: развитие партийной системы способствует развитию электоральной культуры и повышению интереса общества к парламентской работе", — отметил политолог.

При этом Жумагулов считает важным сохранение смешанной избирательной системы, где часть депутатов избирается по мажоритарной схеме, а часть - пропорционально. Такой подход помогает сохранить региональное представительство, стимулирует партийную конкуренцию и повышает активность парламентариев.

По его словам, успех реформы во многом будет зависеть от развития парламентской культуры, активности депутатов и участия граждан через экспертные и общественные институты.