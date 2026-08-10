Аванс до 30%, отмена всех видов обеспечений и гарантия того, что продукцию выкупят до её выпуска, вот что получают казахстанские предприятия в закупках «Самрук-Қазына», передает BAQ.KZ.

За 2025 год компании группы заключили с отечественными производителями контрактов на 2,17 трлн тенге, почти вдвое больше, чем годом ранее.

Предприятие получает не разовый заказ, а понятный горизонт спроса, под который можно расширять производство. Меры Правительства предусматривают приоритет казахстанских компаний, расширение долгосрочных и офтейк-контрактов, доступ к льготному финансированию.

В 2024 году компании группы подписали свыше 11,1 тысячи договоров с 2 070 предприятиями из реестра Министерства промышленности и строительства на 1,1 трлн тенге. В 2025 году договоров стало более 8,9 тысячи, а производителей 2 283.

Первое полугодие 2026 года динамику сохранило. Подписано более 3,8 тысячи договоров на 594 млрд тенге, что на 46% больше прошлогоднего показателя за тот же период. Среди них 171 долгосрочный контракт на 343 млрд тенге, в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Офтейк-контракты рассчитаны на запуск новых производств и импортозамещение, сбыт продукции гарантируется заранее. В 2024 году таких соглашений заключили 367 на 190 млрд тенге, в 2025 году 363 на 257,5 млрд тенге, рост по стоимости составил 35%.

За первое полугодие 2026 года подписано ещё 115 офтейк-контрактов примерно на 47 млрд тенге. За те же шесть месяцев одобрено девять проектов импортозамещения на 53 млрд тенге, ещё 13 проектов на 74 млрд тенге рассматриваются.

За последние семь лет группа одобрила 108 проектов по запуску новых производств на 610 млрд тенге. Их реализация дала более 3 тысяч рабочих мест.

Всего в системе закупок фонда действует более 16 мер поддержки отечественных товаропроизводителей (ОТП) и малого и среднего бизнеса (МСБ), включая обязательные закупки у отечественных производителей и сокращённые сроки оплаты за поставленную продукцию.

Сейчас группа реализует 62 приоритетных проекта в инфраструктуре и энергетике, которые формируют постоянный спрос на казахстанские товары и услуги.