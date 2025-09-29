В Казахстане продолжает расти число случаев, когда граждане неожиданно обнаруживают на своём имени кредиты, которые они никогда не оформляли, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

Мошенники всё чаще используют онлайн-сервисы и лазейки в системах банков и микрофинансовых организаций (МФО), чтобы получить займы от чужого имени. Что делать, если вы стали жертвой такого преступления — объясняем пошагово.

Первое и самое важное — немедленно связаться с банком или МФО, где был выдан кредит. Необходимо сообщить о мошенническом оформлении займа и потребовать заблокировать доступ к счёту, мобильному приложению и карте. Обязательно проследите, чтобы ваш звонок или письменное обращение были зафиксированы официально.

Далее необходимо обратиться в полицию. Это можно сделать онлайн — через порталы eGov или eOtinish, либо лично в отделении. В заявлении важно указать дату, сумму, название банка или МФО, а также приложить все доступные доказательства: СМС-уведомления, скриншоты звонков, переписки и выписки по счету.

После подачи заявления полиция обязана выдать один из двух официальных документов: постановление о признании вас потерпевшим (в соответствии со статьёй 71 УПК РК) или представление о принятии мер по устранению обстоятельств, которые способствовали совершению преступления (статья 200 УПК). Эти документы имеют юридическую силу и необходимы для приостановки всех начислений и взысканий со стороны кредитора.

Как только кредитор получает процессуальный документ от полиции, он обязан в течение трёх календарных дней прекратить начисление процентов, штрафов и пеней, а также остановить взыскание задолженности. Если этого не происходит, вы имеете право подать официальную жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка — сделать это можно также через eOtinish. К жалобе нужно приложить процессуальный документ полиции и отказ банка или МФО.

Важно понимать: списание мошеннического кредита не происходит автоматически. Для этого должны быть подтверждённые нарушения со стороны банка или МФО, а также наличие официальных документов от полиции или суда.

Есть два пути списания долга: внесудебный и судебный.

Внесудебное списание возможно, если установлены грубые нарушения при оформлении кредита. Среди них: отсутствие биометрической идентификации, выдача кредита при наличии отметки об отказе от получения займов, нарушение возрастных ограничений (например, кредит выдан лицу младше 21 или старше 55 лет без его согласия), или если был нарушен так называемый "период охлаждения" — деньги поступили на счёт раньше положенного срока. К примеру, потребительский кредит от 150 до 255 МРП не может быть выдан ранее 8 часов после заключения договора, а на сумму свыше 255 МРП — не ранее 24 часов. Для микрокредитов это ограничение составляет 24 часа при суммах свыше 75 МРП.

Если факт таких нарушений установлен, а вы предоставили соответствующий процессуальный документ, банк или МФО в течение трёх рабочих дней обязан списать задолженность, откорректировать вашу кредитную историю и вернуть все удержанные суммы.

Если же нарушения со стороны банка или МФО не столь очевидны, но полиция установила факт мошенничества, дело передаётся в суд. Уже в судебном порядке устанавливается, что кредит был оформлен без вашего ведома, с нарушениями закона или в результате несанкционированного доступа к вашим данным. После вступления решения суда в силу банк обязан в течение 10 рабочих дней аннулировать задолженность, вернуть средства и обновить информацию в кредитной истории.

Но самое главное, что нужно помнить: без официального документа от полиции или судебного решения ни один банк или МФО не имеет права просто так списывать задолженность. Поэтому действуйте строго в рамках закона, шаг за шагом собирая документы и подтверждения.