Что делать, если полиция не принимает заявление о преступлении
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Казахстанцы могут напрямую обратиться в суд, если сотрудники полиции отказываются принимать заявление об уголовном правонарушении. Для этого необязательно сначала подавать жалобу в прокуратуру. Соответствующее разъяснение дал Конституционный суд, передает BAQ.KZ.
Поводом стало обращение жителя Шымкента, который остался недоволен действиями городского прокурора. Тот перенаправил его обращение в департамент полиции, не вынеся процессуального постановления.
Гражданин попытался обжаловать действия прокурора, однако суды первой и апелляционной инстанций отклонили его жалобы.
После этого он обратился в Конституционный суд, посчитав, что нормы Уголовно-процессуального кодекса ограничивают его право на судебную защиту.
Конституционный суд разъяснил, что законодательство предусматривает два самостоятельных способа обжалования:
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обращение с жалобой к прокурору в соответствии со статьей 105 УПК;
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непосредственное обращение в суд в соответствии со статьей 106 УПК, в том числе при отказе принять заявление об уголовном правонарушении.
В рассматриваемом случае заявитель не воспользовался возможностью напрямую обратиться в суд с первоначальной жалобой. При этом, как отметил Конституционный суд, права на судебную защиту он не лишился.
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