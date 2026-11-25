Казахстанцы могут напрямую обратиться в суд, если сотрудники полиции отказываются принимать заявление об уголовном правонарушении. Для этого необязательно сначала подавать жалобу в прокуратуру. Соответствующее разъяснение дал Конституционный суд, передает BAQ.KZ.

Поводом стало обращение жителя Шымкента, который остался недоволен действиями городского прокурора. Тот перенаправил его обращение в департамент полиции, не вынеся процессуального постановления.

Гражданин попытался обжаловать действия прокурора, однако суды первой и апелляционной инстанций отклонили его жалобы.

После этого он обратился в Конституционный суд, посчитав, что нормы Уголовно-процессуального кодекса ограничивают его право на судебную защиту.

Конституционный суд разъяснил, что законодательство предусматривает два самостоятельных способа обжалования:

обращение с жалобой к прокурору в соответствии со статьей 105 УПК;

непосредственное обращение в суд в соответствии со статьей 106 УПК, в том числе при отказе принять заявление об уголовном правонарушении.

В рассматриваемом случае заявитель не воспользовался возможностью напрямую обратиться в суд с первоначальной жалобой. При этом, как отметил Конституционный суд, права на судебную защиту он не лишился.