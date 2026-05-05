Если ухудшилось финансовое положение и нет возможности вовремя вносить платежи по кредиту, банк может изменить условия договора, передает BAQ.kz.

Это называется реструктуризация долга. Она помогает снизить ежемесячную нагрузку и избежать просрочек.

Банк рассматривает обращение при объективных причинах снижения дохода, таких как уменьшение дохода или потеря работы, серьезное заболевание или инвалидность, отпуск по уходу за ребенком, призыв на военную службу, а также чрезвычайные ситуации, например пожар или кража имущества. Чем раньше подать обращение, тем выше шанс избежать штрафов, ухудшения кредитной истории и возможных судебных разбирательств.

Для подачи заявления нужно обратиться в банк и объяснить причину финансовых трудностей, приложив подтверждающие документы, например справки о доходах или медицинские заключения. Обычно банк рассматривает заявление в течение 15 календарных дней и предлагает возможные решения.

Банк может предложить разные меры:

увеличение срока кредита — платеж становится меньше, но общая переплата может вырасти;

снижение процентной ставки;

отсрочка платежей на определенный срок;

списание части штрафов и пеней.

Если банк отказал, можно обратиться к банковскому омбудсману при кредитах в банке или к микрофинансовому омбудсману при займах в МФО. Также возможен вариант рефинансирования, когда оформляется новый кредит на более выгодных условиях для погашения старого.

Игнорировать ситуацию не стоит. Своевременное обращение к кредитору помогает снизить долговую нагрузку, избежать штрафов и сохранить финансовую стабильность.