  • 13 Августа, 16:46

Что делать при блокировке банковского счета?

Пошаговая инструкция для клиентов банков.

Сегодня, 15:28
АВТОР
Фото: unsplash

Блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка. Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает, как действовать в подобных случаях, передаёт BAQ.KZ.

 Возможные причины блокировки счета:

  • подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы);
  • блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга);
  • технический сбой или ошибка в системе банка;
  • ввод неправильного ПИН-кода;
  • истечение срока действия карты;
  • наличие задолженности по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам;
  • жалоба на возможное использование счета в мошеннических целях.

Что делать, если счет заблокирован?

Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.

Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа.

Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств.

Если банк не предоставляет разъяснений или не предпринимает мер, вы можете подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как снизить риск блокировки:

  • не используйте личный счет для предпринимательской деятельности;
  • заблаговременно уведомляйте банк о крупных переводах и иных нетипичных операциях;
  • следите за актуальностью персональных данных и сроками действия документов;
  • регулярно проверяйте наличие задолженностей и своевременно их погашайте.

