Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса рассказал, какие предложения парламентариев не были включены в новый Строительный кодекс, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Мажилисмен отметил, что часть предложенных депутатами норм так и не вошла в проект Строительного кодекса. Во время обсуждения документа министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заверил, что эти нормы будут заложены через подзаконные акты. Однако Аймагамбетов не согласился с таким подходом. По его мнению, важные нормы не должны регулироваться на уровне подзаконных актов.

"Я сегодня говорил, это мантра некоторых наших государственных органов. Они говорят: “А давайте всё отрегулируем на уровне подзаконки”. Слушайте, есть Конституция, есть иерархия нормативно-правовых актов. Там чётко написано. Это первый курс юрфака. Чем отличается закон от приказа министра? Я как бывший министр знаю, что приказ может поменять даже вице-министр. Можно это сделать без особой обмазки, взял и поменял", – подчеркнул депутат.

По словам Аймагамбетова, закон обладает высшей юридической силой и проходит парламентское обсуждение.

"Когда нам говорят: отдавайте в подзаконки – это смахивает и попахивает чем-то не совсем приличным. Закон – это ответственность, публичность, возможность защищать права через суд. Поэтому мы будем настаивать, чтобы ключевые нормы закреплялись именно в законе, а детализация – уже в СНИПах и сводах правил", – заявил депутат.

Также Аймагамбетов отметил, что ко второму чтению проекта Строительного кодекса депутаты внесут поправки, направленные на закрепление принципа приоритетности социальной инфраструктуры.

"Сначала должны строиться школы, детские сады, больницы, а потом – жилые дома. Мы должны чётко прописать ответственность девелоперов и государства. Во многих странах застройщики, получающие прибыль, сами берут на себя обязательство строить социальные объекты", – пояснил он.

Говоря о норме, предусматривающей обязательную установку замков безопасности в домах, депутат подчеркнул, что это требование не повлияет на стоимость строительства.

"Даже если бы замок стоил миллион тенге, мы обязаны были это сделать. Капля детской слезы не стоит того, чтобы мы экономили. Это просто глупо и наивно говорить иначе", – сказал Аймагамбетов.

Он также выразил уверенность, что ко второму чтению все предложенные депутатами нормы будут поддержаны.