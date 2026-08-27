«Время качества»: Балаева рассказала, как должны оценивать работу государства

По ее словам, после масштабной политической и конституционной модернизации страна переходит к следующему этапу, который она назвала «временем качества».

«Теперь недостаточно сказать, сколько средств выделено – нужно показать отдачу. Недостаточно построить объект – необходимо доказать, что он качественно работает. Недостаточно создать новый институт – нужно понимать, какую проблему он решил. Недостаточно оцифровать услугу – важно, стало ли человеку действительно проще», – сказала Балаева.

Речь идет о качестве образования и науки, здравоохранения, занятости, социальной поддержки, культуры, информационной среды, спорта, туризма и государственного управления.

«Казахфильм» вышел на самоокупаемость

В качестве одного из примеров изменений Балаева привела ситуацию в отечественной киноиндустрии.

С 2025 года не менее 30% общего объема государственного финансирования в сфере кино направляется непосредственно «Казахфильму».

«Важно, что после многолетней убыточности "Казахфильм" вышел на самоокупаемость», – сообщила вице-премьер.

До 1 июля 2027 года планируется завершить передачу киностудии функций Государственного центра поддержки национального кино.

При этом, подчеркнула Балаева, речь не идет о возвращении к полной централизации киноиндустрии.

«Мы говорим не о монополизации, а о возвращении стране полноценного национального института кино», – сказала она.

«Что сама экономика хочет от науки?»

Отдельно Балаева рассказала о пересмотре подходов к финансированию науки. Один из главных принципов – научные разработки должны быть востребованы экономикой и доходить до практического внедрения.

«Поэтому мы начали с вопроса, который раньше задавался недостаточно системно: что сама экономика хочет от науки? Опрошено более 6 тыс. предприятий, выявлено свыше 1,6 тыс. компаний с инновационным потенциалом», – рассказала она.

Задача заключается в том, чтобы запросы бизнеса превращались в конкретный технологический заказ, а научные проекты проходили путь от исследования и пилотирования до внедрения и экономического эффекта.

Более 20 тысяч нарушений выявили в ОСМС

Еще одним примером нового подхода Балаева назвала контроль за расходованием средств в здравоохранении.

В этом году заработал Единый портал финансирования здравоохранения Qalqan. До перечисления средств система позволила выявить более 20 тыс. нарушений на сумму около 310 млн тенге.

За шесть лет через систему ОСМС прошло более 6,8 трлн тенге.

«При таком масштабе общество вправе предъявлять очень высокие требования к доступности и качеству медицинской помощи», – подчеркнула Балаева.

По ее словам, именно изменения, которые непосредственно ощущают граждане, должны стать главным показателем эффективности работы государственных органов.