Последняя неделя мая принесла долгожданный сигнал о замедлении продовольственной инфляции в Казахстане, передает BAQ.KZ. Темпы роста цен на социально значимые продукты питания немного снизились - прирост составил +0,2% против стабильных +0,3% на протяжении всего мая. Несмотря на кажущуюся скромность, это снижение стало первым за последний месяц и рассматривается как обнадеживающий признак на фоне общей экономической нестабильности.

Тем не менее, продовольственная инфляция по-прежнему остаётся одной из главных статей давления на кошельки казахстанцев. По состоянию на апрель 2025 года общий уровень инфляции достиг 10,7%, при этом расходы на продукты питания занимают около 54% в структуре потребительских трат. Особенно ощутимо это в категориях базовых овощей, ставших "лидерами роста". Репчатый лук за год подорожал почти в 1,8 раза, картофель — в 1,7 раза, морковь - на 42% только с начала года. Также выросли цены на подсолнечное масло и молочные продукты.

Но не всё так мрачно: наряду с подорожанием "борщевого набора", ряд ключевых продуктов показал обратную динамику. Пшеничная мука, рис, гречка и яйца либо удерживают стабильную цену, либо заметно подешевели. В частности, гречка стала дешевле на 17% за год, рис - на 15%, а мука - на 7%. Это связано как с сезонными колебаниями, так и с усилиями государства по регулированию цен на социально важные товары.

Цены на овощи продолжают "скакать" по регионам. Например, картофель резко подорожал в Усть-Каменогорске (+15,9%) и Кокшетау (+8,7%), но стал дешевле в Шымкенте и Алматы. Лук и капуста показали противоположные тенденции: лук дорожает, капуста - дешевеет благодаря поступлению нового урожая.

На фоне разнонаправленных колебаний и региональных контрастов можно сказать одно: инфляция остается, но её характер становится более дифференцированным. И хотя большая часть товаров всё ещё дорожает (рост зафиксирован у 63% позиций за неделю), замедление темпов - первый звоночек возможной стабилизации.