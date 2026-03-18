Казахстан ускоряет внедрение технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления. 2026 год официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, а внедрение AI-решений в госуслуги и работу ведомств стало одним из приоритетов правительства. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, какие проекты искусственного интеллекта уже работают в государственном секторе Казахстана и как они применяются на практике.

Национальная платформа искусственного интеллекта

Одним из ключевых проектов стала Национальная платформа искусственного интеллекта (NAIP). Она представляет собой централизованную инфраструктуру, которая позволяет государственным органам использовать технологии генеративного текста, анализа данных и машинного обучения.

Платформа решает несколько задач: она объединяет государственные данные и аналитические инструменты, автоматизирует обработку информации и подготовку аналитики, а также помогает государственным органам внедрять решения на основе искусственного интеллекта без необходимости создания отдельных IT-систем. Ожидается, что NAIP станет основой для разработки новых цифровых сервисов и повышения качества государственных услуг.

Ожидается, что NAIP станет основой для разработки новых цифровых сервисов и повышения качества государственных услуг.

Smart Data Ukimet: аналитика для правительства

Важным элементом цифрового госуправления является система Smart Data Ukimet.

Это информационно-аналитическая платформа, которая собирает и анализирует большие массивы государственных данных для поддержки принятия решений. Система позволяет анализировать социально-экономические показатели, выявлять ключевые тренды и потенциальные риски, а также формировать прогнозы для правительства. Проект получил международное признание и стал победителем конкурса Project of the Year в категории аналитики и Big Data.

Искусственный интеллект в системе обращений граждан

ИИ внедряется и в работу с обращениями граждан. В рамках модернизации платформы e-Otinish разрабатывается инструмент, который сможет автоматически анализировать обращения казахстанцев.

Система будет классифицировать обращения по более чем 2500 категориям, выявлять скрытые проблемы и системные риски, а также формировать прогнозную аналитику для государственных органов. Ожидается, что это позволит ускорить обработку обращений граждан и повысить эффективность реагирования государственных структур.

AI-инструменты в электронном правительстве

Развитие искусственного интеллекта также связано с дальнейшей эволюцией электронного правительства. В числе приоритетных направлений – внедрение AI-инструментов в сервисы eGov и eGov Business, создание цифрового рабочего места для государственных служащих, а также развитие аналитических систем и дальнейшая автоматизация государственных услуг.

Цель – сократить бюрократические процедуры и повысить скорость оказания государственных услуг. Активная цифровая трансформация отражается и в международных рейтингах.

По данным аналитического центра Oxford Insights, Казахстан занял 60-е место среди 195 стран в Government AI Readiness Index 2025, улучшив позиции на 16 пунктов за год.

Эксперты отмечают, что страна постепенно переходит от пилотных проектов к системному внедрению искусственного интеллекта в государственное управление.

В ближайшие годы правительство планирует расширить применение решений на основе искусственного интеллекта в различных сферах. В первую очередь речь идет о государственных услугах, где технологии помогут ускорить обработку запросов и автоматизировать многие процессы. Также ИИ будет активнее внедряться в здравоохранении, образовании и системах экономического прогнозирования. Ожидается, что использование таких технологий позволит повысить эффективность государственного управления и ускорить цифровую трансформацию страны.