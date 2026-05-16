Что изменилось на валютном рынке Казахстана: данные Нацбанка
Сегодня 2026, 08:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:36Сегодня 2026, 08:36
99Фото: BAQ.kz
Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на 16 мая.
Согласно данным Нацбанка, курс основных валют к тенге выглядит следующим образом:
USD / KZT – 470,17 (доллар США)
EUR / KZT – 547,47 (евро)
RUB / KZT – 6,42 (российский рубль)
CNY / KZT – 69,04 (китайский юань)
GBP / KZT – 629,13 (британский фунт стерлингов)
AED / KZT – 128,03 (дирхам ОАЭ)
KGS / KZT – 5,38 (кыргызский сом)
TRY / KZT – 10,32 (турецкая лира)
UAH / KZT – 10,65 (украинская гривна)
Самое читаемое