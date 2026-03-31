Министерство туризма и спорта Казахстана запускает реформу финансирования детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Нововведения направлены на повышение качества подготовки, доступности занятий и прозрачности распределения бюджетных средств, передает BAQ.kz.

Ранее финансирование осуществлялось по сметному принципу. В среднем на одного спортсмена выделялось около 233 тысяч тенге в год, при этом не учитывались индивидуальные нагрузки и реальные потребности детей. Кроме того, уровень заработной платы тренеров оставался сравнительно низким, что осложняло привлечение квалифицированных специалистов.

С 2026 года в стране вводится подушевое финансирование - теперь деньги будут выделяться на каждого ребенка. Минимальный норматив увеличивается почти вдвое - до 415 тысяч тенге в год на одного спортсмена.

Одновременно предусмотрено повышение заработной платы тренеров-преподавателей. За счет доплат за квалификацию их доходы вырастут примерно на 30%. Так, начинающий тренер без категории сможет получать около 200 тысяч тенге вместо прежних 150 тысяч.

Также внедряется единая цифровая платформа, которая позволит вести учет, анализировать данные и управлять системой детского спорта. Ожидается, что это повысит прозрачность и эффективность работы ДЮСШ.

Новая модель финансирования охватит все государственные спортивные школы. Средства будут выделяться из местных бюджетов, а также через механизм государственного заказа.

В ведомстве отмечают, что реформа должна повысить престиж профессии тренера, развить массовый спорт и создать сильный спортивный резерв страны.