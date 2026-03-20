Если раньше процедуры банкротства ассоциировались с бумажной волокитой и долгими ожиданиями, то сегодня значительная часть процессов перешла в онлайн. Это значит быстрее, прозрачнее и доступнее — в том числе для обычных граждан, передает BAQ.kz.

Как изменилась процедура

За последние три года система банкротства в Казахстане прошла масштабную цифровую трансформацию.

Если раньше все процедуры - от подачи документов до рассмотрения дел - велись на бумаге, то сегодня большая часть процессов переведена в электронный формат через информационную систему ИСНА (Интегрированная система налогового администрирования).Уже сейчас в системе оцифровано более 6 тысяч дел и обработано свыше 30 тысяч документов.

Это позволило ускорить процессы и сделать их более прозрачными.

Что это значит для казахстанцев

Главное изменение - доступ к информации.

Теперь через портал Комитета государственных доходов можно получить данные о:

компаниях и ИП, признанных банкротами

процедурах реабилитации

ликвидации бизнеса

собраниях кредиторов

требованиях кредиторов

Фактически, любой желающий может проверить статус должника или компании онлайн.

Все в одном месте

На портале запущены открытые API-сервисы, которые позволяют получать информацию в цифровом формате.

Это важно не только для бизнеса, но и для:

кредиторов

партнеров

обычных граждан, которые хотят проверить компанию

Для подключения доступна отдельная страница https://portal.kgd.gov.kz/ru/pages/api-services

В чем преимущества

Переход на электронный документооборот снижает нагрузку и минимизирует ошибки, которые раньше возникали из-за человеческого фактора.

Кроме того, открытые данные делают сам процесс банкротства более прозрачным.

Цифровизация открывает новые возможности.

В перспективе планируется:

автоматизировать администрирование процедур

выявлять признаки преднамеренного банкротства

Эта задача уже обозначена как приоритетная.