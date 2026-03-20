Что изменилось в процедуре банкротства для казахстанцев
Сегодня 2026, 17:01
191Фото: freepik.com
Если раньше процедуры банкротства ассоциировались с бумажной волокитой и долгими ожиданиями, то сегодня значительная часть процессов перешла в онлайн. Это значит быстрее, прозрачнее и доступнее — в том числе для обычных граждан, передает BAQ.kz.
Как изменилась процедура
За последние три года система банкротства в Казахстане прошла масштабную цифровую трансформацию.
Если раньше все процедуры - от подачи документов до рассмотрения дел - велись на бумаге, то сегодня большая часть процессов переведена в электронный формат через информационную систему ИСНА (Интегрированная система налогового администрирования).Уже сейчас в системе оцифровано более 6 тысяч дел и обработано свыше 30 тысяч документов.
Это позволило ускорить процессы и сделать их более прозрачными.
Что это значит для казахстанцев
Главное изменение - доступ к информации.
Теперь через портал Комитета государственных доходов можно получить данные о:
- компаниях и ИП, признанных банкротами
- процедурах реабилитации
- ликвидации бизнеса
- собраниях кредиторов
- требованиях кредиторов
Фактически, любой желающий может проверить статус должника или компании онлайн.
Все в одном месте
На портале запущены открытые API-сервисы, которые позволяют получать информацию в цифровом формате.
Это важно не только для бизнеса, но и для:
- кредиторов
- партнеров
- обычных граждан, которые хотят проверить компанию
Для подключения доступна отдельная страница https://portal.kgd.gov.kz/ru/pages/api-services
В чем преимущества
Переход на электронный документооборот снижает нагрузку и минимизирует ошибки, которые раньше возникали из-за человеческого фактора.
Кроме того, открытые данные делают сам процесс банкротства более прозрачным.
Цифровизация открывает новые возможности.
В перспективе планируется:
- автоматизировать администрирование процедур
- выявлять признаки преднамеренного банкротства
Эта задача уже обозначена как приоритетная.
