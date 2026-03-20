В Казахстане перевели процедуры банкротства в цифровой формат

Сегодня 2026, 17:01
Фото: freepik.com

Если раньше процедуры банкротства ассоциировались с бумажной волокитой и долгими ожиданиями, то сегодня значительная часть процессов перешла в онлайн. Это значит быстрее, прозрачнее и доступнее — в том числе для обычных граждан, передает BAQ.kz.

Как изменилась процедура

За последние три года система банкротства в Казахстане прошла масштабную цифровую трансформацию.
 
Если раньше все процедуры - от подачи документов до рассмотрения дел - велись на бумаге, то сегодня большая часть процессов переведена в электронный формат через информационную систему ИСНА (Интегрированная система налогового администрирования).Уже сейчас в системе оцифровано более 6 тысяч дел и обработано свыше 30 тысяч документов.
Это позволило ускорить процессы и сделать их более прозрачными.

Что это значит для казахстанцев

Главное изменение - доступ к информации.
 
Теперь через портал Комитета государственных доходов можно получить данные о:
  • компаниях и ИП, признанных банкротами
  • процедурах реабилитации
  • ликвидации бизнеса
  • собраниях кредиторов
  • требованиях кредиторов
Фактически, любой желающий может проверить статус должника или компании онлайн.

Все в одном месте

На портале запущены открытые API-сервисы, которые позволяют получать информацию в цифровом формате.
 
Это важно не только для бизнеса, но и для:
  • кредиторов
  • партнеров
  • обычных граждан, которые хотят проверить компанию
Для подключения доступна отдельная страница https://portal.kgd.gov.kz/ru/pages/api-services

В чем преимущества

Переход на электронный документооборот снижает нагрузку и минимизирует ошибки, которые раньше возникали из-за человеческого фактора.
 
Кроме того, открытые данные делают сам процесс банкротства более прозрачным.
 
Цифровизация открывает новые возможности.
 
В перспективе планируется:
  • автоматизировать администрирование процедур
  • выявлять признаки преднамеренного банкротства
Эта задача уже обозначена как приоритетная.

