Что изменилось в судебной системе Казахстана за полгода

Верховный Суд Казахстана подвел итоги работы судебной системы за первое полугодие 2026 года.

По данным ведомства, за шесть месяцев в суды страны поступило более 1 млн дел и материалов, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расширенное совещание провел председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Высшего Судебного Совета, Судебной администрации, руководители коллегий и судов регионов.

Одним из ключевых направлений работы стало развитие кассационной инстанции. За первое полугодие 2026 года в кассационные суды поступило 11,6 тыс. обращений. При этом количество возвращенных жалоб сократилось почти на четверть – с 6,7 тыс. до 5 тыс.

В гражданском судопроизводстве количество поступивших дел выросло на 73%. За полгода завершено 380 тыс. дел, судами вынесено 206 тыс. решений. Почти половина медиабельных дел – 47,6% – завершилась примирением сторон.

В уголовном направлении число поступивших дел снизилось на 1,9%, а количество осужденных – на 3,1%. В Верховном Суде связывают это со снижением уровня преступности. После изменений в уголовное законодательство почти вдвое сократилось количество дел, рассмотренных с участием присяжных – со 130 до 68.

Также чаще стали применяться альтернативные виды наказаний. Доля штрафов и общественных работ выросла до 22,9% против 21,8% годом ранее.

Количество административных правонарушений снизилось на 6,2% – до 198,8 тыс. дел. При этом число административных исков выросло на 14%, что в суде связывают с повышением доверия граждан к этому виду правосудия. Уровень удовлетворения административных исков без учета дел частных судебных исполнителей составил 59%.

Отдельно отмечен рост доверия населения к судебной системе. Согласно данным Бюро национальной статистики, уровень полного доверия граждан к судам достиг 63,2% против 55,2% в 2023 году.

По итогам совещания Асламбек Мергалиев поручил обеспечить единообразное применение новых конституционных норм, повысить качество рассмотрения споров и продолжить работу по укреплению принципа верховенства закона.