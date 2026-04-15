Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что новая Конституция заложила прочную основу для долгосрочного развития страны, передает BAQ.KZ.

Заявление прозвучало на торжественном собрании в Сенате, посвященном итогам республиканского референдума.

Итоги референдума

По словам спикера, референдум стал историческим событием для Казахстана. Более 87% проголосовавших поддержали конституционную реформу.

Он отметил, что это свидетельствует о высокой поддержке инициатив Президента Касым-Жомарт Токаев и готовности общества к изменениям.

Что изменит новая Конституция

Ашимбаев подчеркнул, что реформа стала новым этапом развития страны и позволит модернизировать политическую систему.

«Конституционная реформа, инициированная Президентом страны, ознаменовала новый этап развития Казахстана. Принятый Основной закон призван вывести политическую систему на качественно новый уровень», - сказал он.

По его словам, в документе закреплены механизмы укрепления доверия между государством и обществом, а также баланс между ветвями власти.

Отдельный акцент сделан на защите прав и свобод граждан, которые определены как высшая ценность государства.

Курс на «Справедливый Казахстан»

Как отметил спикер Сената, новая Конституция создает правовую основу для реализации идеи «Справедливого Казахстана».

Он подчеркнул, что теперь перед государством стоит задача - реализовать все заложенные в Основном законе принципы через конкретные реформы и законы.

Награждение в Сенате

В рамках мероприятия ряд депутатов и сотрудников аппарата Сената были награждены государственными наградами за вклад в развитие страны, укрепление государственности и общественную деятельность.