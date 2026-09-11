Казахстан ускоряет цифровую трансформацию: государственные системы переводят на единую платформу, расширяется применение искусственного интеллекта, строится новая телекоммуникационная инфраструктура и создаются условия для роста IT-отрасли. К 2029 году власти планируют автоматизировать с использованием ИИ не менее 40% государственных услуг.

Цифровизация и развитие искусственного интеллекта определены одними из ключевых направлений Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Глава государства поставил задачу в течение трех лет сформировать полноценную цифровую страну. В 2026 году, объявленном Годом цифровизации и искусственного интеллекта, работа сосредоточена не только на запуске отдельных сервисов, но и на создании единой технологической инфраструктуры.

Единая платформа для госуслуг

Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства, а более 90% государственных услуг доступны онлайн.

Следующий этап – перевод государственных информационных систем на платформу QazTech. В 2026 году запланирована миграция 39 систем, десять из них уже работают на новой основе. При этом введен мораторий на создание государственных систем вне QazTech.

Развивается и eGov 3.0. Через eGov GPT сейчас доступны 51 наиболее востребованная услуга. На них приходится около 30% обращений граждан. До конца года этот показатель планируется увеличить до 70%.

Национальная платформа искусственного интеллекта пока работает в пилотном режиме. Она объединяет вычислительные мощности, данные, инструменты разработки и готовые модели. ИИ-ассистентами уже воспользовались более 2 млн раз, а в разработке находятся свыше 50 ИИ-агентов.

Новая инфраструктура

Для работы с ИИ Казахстан расширяет собственные вычислительные мощности.

Национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud занял 86-е место в рейтинге TOP500. Коммерческий суперкомпьютер «Казахтелекома», согласно данным за 2025 год, занял 103-е место.

Еще одним крупным проектом должна стать «Долина центров обработки данных» мощностью до 1 ГВт. Потенциальный спрос уже превышает 500 МВт. С компанией Firebird достигнуто соглашение на $10 млрд.

Для будущей инфраструктуры планируется прямое подключение к Экибастузскому энергоузлу, резервные международные каналы связи и Транскаспийская волоконно-оптическая линия.

IT-отрасль расширяется

В Astana Hub сегодня объединены более 2,5 тыс. компаний.

В первом квартале 2026 года их совокупная выручка достигла $907 млн, а экспорт IT-услуг по Казахстану составил $241,2 млн.

Через международные хабы на зарубежные рынки вышли более 100 казахстанских стартапов. В 2025 году появился первый региональный технологический единорог страны – Higgsfield.ai.

Для подготовки специалистов развиваются образовательные проекты TUMO и Tomorrow School, в том числе за пределами столицы.

Интернет для регионов

Отдельное направление – расширение цифровой инфраструктуры в регионах.

Строительство магистральной волоконно-оптической линии Актау – Хоргос протяженностью около 4,5 тыс. км продолжается. Уже проложено более 2,5 тыс. км. Завершить проект планируется до конца 2026 года.

После запуска пропускная способность линии должна составить не менее 12 Тбит/с. Она будет использоваться для развития облачных сервисов, ИИ-решений, телемедицины, EdTech, финтеха, систем умного города и промышленного интернета вещей.

За последние три года инвестиции в телекоммуникации превысили 1 трлн тенге. Число абонентов фиксированной связи увеличилось на 19%, мобильной – на 12%, а объем интернет-трафика вырос на 67%.

В ближайшие два года высокоскоростным интернетом планируется обеспечить более 3 тыс. сел. Доля сельских населенных пунктов с оптической связью должна вырасти с 43% до 92%.

Для удаленных территорий уже используются спутниковые сервисы Starlink и OneWeb. Следующим этапом должно стать внедрение технологии Direct to Cell.

Smart Region вместо Smart City

С 2025 года Казахстан перешел от отдельных проектов Smart City к модели Smart Region.

Для регионов введен единый стандарт цифрового развития, включающий 21 базовую инициативу и 90 показателей. Обновленная методика предусматривает общие требования к архитектуре и функциональности цифровых решений.

ИИ уже используется в городских проектах. В Astana Smart City тестируется видеоаналитика для автоматической фиксации отдельных нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, Казахстан готовится к пилотному запуску беспилотного такси в Астане, Алматы и Косшы и реализует проекты городской воздушной мобильности.

ИИ внедряют в образование

Цифровая трансформация требует подготовки специалистов.

По программам AI Governance 500 и AI Leaders обучение прошли или проходят около 900 руководителей, государственных служащих и предпринимателей.

Еще 15 тыс. госслужащих освоили работу с Национальной платформой ИИ, 57 тыс. – программу AI Qyzmet. Более 24 тыс. сотрудников акиматов прошли обучение в онлайн-формате.

В центре alem.ai объединены образовательные и исследовательские проекты, включая TUMO Astana, Tomorrow School и ai’preneurs.

В сентябре начал работу Университет ИИ с участием международных партнеров. Казахстанские вузы также переходят к модели AI-Enabled University.

Кроме того, около 200 тыс. учителей получили доступ к ChatGPT Edu для использования инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Что изменится к 2029 году

В 2026 году утверждена стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года. Она предусматривает цифровую трансформацию государственного управления и ключевых отраслей экономики.

К этому сроку власти планируют перевести на ИИ и автоматизацию не менее 40% государственных услуг. Среднее время получения государственных услуг и мер социальной поддержки должно сократиться минимум на 50%.

Для бизнеса предусмотрено внедрение цифровых двойников, промышленного интернета вещей, спутникового мониторинга и систем сквозного отслеживания грузов.

Перед IT-отраслью поставлены задачи как минимум вдвое увеличить экспорт услуг, создать около 20 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и вывести не менее трех отечественных компаний на уровень технологических единорогов.

Отдельное внимание уделяется кибербезопасности. Законодательство закрепляет требования к использованию ИИ, защите персональных данных и управлению рисками. В цифровой инфраструктуре планируется применять национальные стандарты безопасности, принципы Zero Trust и системы проактивного выявления угроз.

Таким образом, цифровая трансформация Казахстана постепенно выходит за рамки отдельных электронных сервисов. Основной акцент смещается на объединение государственных систем, вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры, ИИ-технологий и подготовки специалистов в единую цифровую среду.