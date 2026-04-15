Соответствующий приказ приняло Министерство транспорта. Документ направлен на приведение норм в соответствие с требованиями ЕАЭС и улучшение логистики между странами.

Изменения вступят в силу с 25 апреля 2026 года.

Ограничения для опасных грузов

Уточнены правила перевозки опасных грузов, особенно при проезде через туннели категории «Е».

Теперь перевозчики обязаны заранее продумывать альтернативные маршруты, так как движение через такие туннели может быть ограничено.

Контроль веса и габаритов

Пересмотрены требования к перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Уточнено, в каких случаях можно продолжать движение при превышении допустимых параметров, а также как рассчитывается оплата за проезд по маршруту.

Разрешения будут выдавать онлайн

Обновлен порядок получения специальных разрешений.

Теперь услуга полностью переведена в онлайн-формат через портал электронного правительства.

Также изменены сроки действия разрешений:

до 45 дней - до 5 поездок

до 90 дней - от 6 до 10 поездок

до 6 месяцев - при большем количестве поездок

Увеличены допустимые нагрузки

Изменены нормы осевой нагрузки с учетом типа колес и расстояния между осями.

Введено новое понятие - группы сближенных осей, а сами допустимые нагрузки увеличены. Это позволит перевозить более тяжелые грузы.

Зачем это нужно

В Минтранспорта отмечают, что изменения направлены на повышение безопасности на дорогах, сохранность инфраструктуры и развитие грузоперевозок.