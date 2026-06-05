Что изменится для казахстанцев после снижения базовой ставки: ответ Нацбанка

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 18% до 17% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал вопрос о том, как это повлияет на жизнь казахстанцев, передает BAQ.KZ.

"Это, конечно, широкий вопрос. Если базовая ставка снизилась на один процент, прямо, например, повлиять на жизнь каждого из нас это точно не сможет", – сказал Сулмейнов.

Он пояснил, что эффект от изменения денежно-кредитной политики проявляется постепенно. После снижения базовой ставки обычно меняются ставки по кредитам для бизнеса и населения, а также доходность депозитов. В результате стоимость денег в экономике постепенно снижается.

По словам главы Нацбанка, удешевление фондирования банков в перспективе влияет на условия на рынке. Заемщики со временем могут увидеть снижение ставок по кредитам, тогда как вкладчики – постепенное уменьшение доходности по депозитам. Это связано с тем, что депозиты формируют базу фондирования банков: чем дешевле эта база, тем дешевле банки могут выдавать кредиты.

Сулейменов подчеркнул, что краткосрочный эффект от снижения ставки ограничен. При этом главным результатом остается замедление инфляции: она снизилась с 12-13% до 10,4%. По его оценке, это неплохой результат, однако работа по дальнейшему снижению инфляции еще продолжается.