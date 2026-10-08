Что изменится для НПО: в Алматы обсудили новый закон

В Алматы представили доработанный проект закона «О неправительственных организациях». Документ подготовили с учетом более 300 предложений, поступивших в ходе заседаний рабочей группы по совершенствованию законодательства в этой сфере. Представители НПО обсудили ключевые положения законопроекта и вопросы взаимодействия государства с неправительственными организациями.

Участники также смогли высказать замечания, обозначить правовые и практические вопросы и внести дополнительные предложения. Все предложения, поступившие по итогам обсуждения, планируют учесть при дальнейшей доработке законопроекта.

В ближайшее время проект закона намерены разместить на интернет-портале «Открытые НПА» в соответствии с законодательством.