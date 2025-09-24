Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон "Об искусственном интеллекте" и направили его в Сенат. Документ вводит новые правила, касающиеся авторского права, маркировки синтетического контента и прав пользователей, передаёт BAQ.kz

Как пояснила мажилисмен Екатерина Смышляева, теперь казахстанцы будут заранее знать, если текст, изображение или видео сделаны искусственным интеллектом. Маркировка такого контента станет обязательной.

"Пользователь должен понимать, что общается с ИИ или получает товар, созданный при его участии. Даже если это позитивный контент, он все равно должен быть обозначен", — отметила она.

Закон также закрепляет новые нормы в сфере авторского права. Если произведение создано полностью искусственным интеллектом и творческий вклад человека не доказан, оно не будет охраняться. Однако в случаях, когда пользователь формирует уникальный запрос или сценарий, что особенно важно для видео- и аудиогенерации, такой продукт может быть признан объектом авторского права.

Дополнительно документ закрепляет классификацию систем искусственного интеллекта. Теперь они делятся на низкую, среднюю и высокую степень автономности. Полностью автономные системы исключены, так как их практического применения пока нет ни в Казахстане, ни в мире. Особое внимание уделено локальным системам, работающим в закрытом контуре и обучающимся исключительно на национальных данных. Такие технологии будут использоваться там, где предъявляются повышенные требования к безопасности информации, в том числе в образовании.

Для пользователей закреплены новые права: они смогут оспаривать решения, принятые искусственным интеллектом, требовать объяснений по поводу оснований этих решений и даже отказываться от взаимодействия с ИИ, если это прямо не установлено законом.

"Сегодня уже есть случаи, когда система принимает неверные решения. Человек должен иметь возможность их оспорить и получить доступ к информации, на каком основании они были вынесены", — подчеркнула депутат.

По ее словам, закон станет базой для дальнейших изменений в отраслевом законодательстве. Поправки предстоит внести в закон "Об образовании", Кодекс о здоровье и другие нормативные акты, где искусственный интеллект уже начинает применяться на практике.