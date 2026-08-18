Что изменится для производителей органических удобрений с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане начнет действовать новый национальный стандарт для промышленного производства органических удобрений. Он установит единые требования к их производству, безопасности, хранению и транспортировке.

Документ СТ РК «Органические удобрения. Общие технические требования к промышленному производству» должен унифицировать правила для отечественных производителей и повысить качество продукции.

Что будет регулировать новый стандарт

Требования распространятся на промышленную переработку отходов животноводства и другого органического сырья. В частности, речь идет о навозе, птичьем помете, компосте, биогумусе и дигестате, получаемом на биогазовых установках.

Стандарт устанавливает технологические требования к нескольким способам производства удобрений, включая аэробное и вермикомпостирование, анаэробную ферментацию, сушку и гранулирование.

Также определены требования к производственным площадкам, биореакторам и вентиляционным системам, а предприятия должны будут принимать меры для предотвращения загрязнения окружающей среды.

Сальмонеллы и яйца гельминтов запрещены

Отдельный блок требований касается безопасности готовых удобрений.

В продукции не допускается наличие патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл и яиц гельминтов.

Кроме того, устанавливаются предельно допустимые концентрации тяжелых металлов – свинца, кадмия, ртути и мышьяка. Нормируется и радиационный фон продукции в соответствии с действующими гигиеническими требованиями.

Требования будут действовать вплоть до хранения

Новый стандарт регулирует не только непосредственно производство органических удобрений. В документе прописаны правила их фасовки, маркировки, транспортировки и хранения.

Стандарт разработан с учетом требований технического регламента «Требования к безопасности удобрений», экологического законодательства, а также норм пожарной и санитарно-гигиенической безопасности.