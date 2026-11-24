С 1 июля 2027 года проверку IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане передадут под контроль государства. Между тем тысячи владельцев новых iPhone уже столкнулись с трудностями при верификации устройств. Что изменится для покупателей смартфонов, как проверить телефон перед покупкой и можно ли вернуть его продавцу, если он не прошёл проверку, – в материале BAQ.KZ.

Что изменится в 2027 году

Верификация мобильных устройств станет государственной монополией. Об этом на брифинге в правительстве 24 ноября сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«С 1 июля 2027 года это уже вопрос госмонополии, это всё должно перейти в государственную радиочастотную службу», – сообщил министр.

Соответствующие поправки уже закреплены в законодательстве.

По словам Мадиева, основная цель реформы – сократить теневой оборот смартфонов, повысить прозрачность рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Одновременно государство работает над упрощением процедуры для граждан. В частности, интеграция государственных информационных систем позволяет получать сведения о пересечении границы автоматически, без необходимости самостоятельно заказывать и загружать дополнительные справки.

Почему возникли проблемы с новыми iPhone

Как сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков, после выхода iPhone 18 в казахстанских мобильных сетях появилось 279 тысяч новых устройств этой линейки.

Около 85% смартфонов приобрели внутри страны, и они уже прошли верификацию через импортёров.

При этом порядка 23 тысяч устройств не смогли пройти проверку.

В ведомстве отмечают, что среди проблемных заявок встречаются попытки зарегистрировать тысячи телефонов с одного IP-адреса. Такие случаи могут свидетельствовать о коммерческом ввозе смартфонов под видом устройств для личного пользования.

По оценке Минцифры, более 90% мобильных устройств проходят верификацию без затруднений. Основные сложности возникают с телефонами, ввезёнными из-за рубежа вне официальных каналов поставок.

Как проверить iPhone перед покупкой

Неважно, покупаете ли вы новый iPhone, смартфон другой марки или подержанный телефон с рук. Перед оплатой стоит убедиться, что устройство сможет полноценно работать в казахстанских мобильных сетях.

IMEI – это уникальный 15-значный идентификатор мобильного устройства. Именно по нему система проверяет происхождение смартфона и наличие ограничений на его использование.

Чтобы проверить телефон, необходимо:

набрать на смартфоне комбинацию *#06#;

скопировать или записать IMEI-код;

зайти на портал portal.imei.gov.kz или воспользоваться приложением eGov Mobile;

проверить статус верификации устройства.

Проверка доступна бесплатно.

Если смартфон имеет два IMEI-кода, в том числе при использовании eSIM, необходимо проверить оба.

Не стоит ограничиваться проверкой кода на коробке. Лучше сверить его с идентификатором, который отображается непосредственно в настройках смартфона.

Что делать, если купили iPhone за границей

Покупать смартфоны за рубежом казахстанцам не запрещено. Однако для их использования в мобильных сетях страны необходимо соблюдать требования к ввозу и верификации.

Согласно действующему законодательству, физическое лицо может верифицировать не более двух мобильных устройств, ввезённых для личного пользования, в течение календарного года.

Кроме того, с 19 апреля 2026 года при заполнении пассажирской таможенной декларации необходимо указывать IMEI-коды ввозимых смартфонов и других устройств с поддержкой сотовой связи.

С 9 октября 2026 года физические лица могут подать заявку на верификацию через eGov Mobile или портал portal.imei.gov.kz.

В приложении необходимо выбрать услугу «Заявка на верификацию IMEI», подтвердить согласие на обработку персональных данных, пройти биометрическую идентификацию и заполнить соответствующую заявку.

Часть необходимых сведений государственные системы получают автоматически.

Могут ли заблокировать смартфон

Если устройство не прошло верификацию и попало в так называемый серый список, владельцу предоставляется временный доступ к мобильной сети на период проверки – до 30 дней.

Если за это время подтвердить законность ввоза и подлинность идентификатора не удастся, устройство может попасть в чёрный список.

В этом случае смартфон потеряет доступ к услугам казахстанских операторов мобильной связи: звонкам, SMS и мобильному интернету.

При этом речь не идёт о полной блокировке самого телефона. Пользоваться Wi-Fi и функциями, не требующими подключения к сотовой сети, по-прежнему можно.

Можно ли вернуть неверифицированный iPhone продавцу

С 20 августа 2026 года в Казахстане запрещена продажа мобильных устройств, не прошедших верификацию.

Причём это требование распространяется не только на обычные магазины электроники, но и на электронную торговлю.

Продавец обязан проверить устройство до продажи, предоставить покупателю его IMEI-код и указать идентификатор в документе, подтверждающем покупку.

Согласно разъяснениям Комитета по защите прав потребителей, неверифицированный смартфон считается товаром ненадлежащего качества.

Покупатель вправе потребовать:

возврата уплаченных денег;

замены смартфона;

уменьшения стоимости товара;

бесплатного устранения недостатков;

возмещения расходов на устранение недостатков.

Предъявлять соответствующие требования необходимо непосредственно продавцу.

Поэтому при покупке дорогостоящего смартфона важно сохранять чек и другие документы, подтверждающие сделку.

Нужно ли заново регистрировать старый iPhone в 2027 году

Передача функций верификации государству сама по себе не означает, что всем казахстанцам придётся повторно проходить проверку своих телефонов.

Устройства, которые уже были законно зарегистрированы и прошли необходимые проверки, не требуют повторной верификации только из-за смены организации, отвечающей за эту процедуру.

О массовой повторной регистрации действующих смартфонов власти не объявляли.

Если возникают проблемы с проверкой IMEI или доступом к услуге, граждане могут обратиться в единый контакт-центр по номеру 1414.