Что изменится для владельцев смартфонов в Казахстане в 2027 году
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С 1 июля 2027 года проверку IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане передадут под контроль государства. Между тем тысячи владельцев новых iPhone уже столкнулись с трудностями при верификации устройств. Что изменится для покупателей смартфонов, как проверить телефон перед покупкой и можно ли вернуть его продавцу, если он не прошёл проверку, – в материале BAQ.KZ.
Что изменится в 2027 году
Верификация мобильных устройств станет государственной монополией. Об этом на брифинге в правительстве 24 ноября сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
«С 1 июля 2027 года это уже вопрос госмонополии, это всё должно перейти в государственную радиочастотную службу», – сообщил министр.
Соответствующие поправки уже закреплены в законодательстве.
По словам Мадиева, основная цель реформы – сократить теневой оборот смартфонов, повысить прозрачность рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.
Одновременно государство работает над упрощением процедуры для граждан. В частности, интеграция государственных информационных систем позволяет получать сведения о пересечении границы автоматически, без необходимости самостоятельно заказывать и загружать дополнительные справки.
Почему возникли проблемы с новыми iPhone
Как сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков, после выхода iPhone 18 в казахстанских мобильных сетях появилось 279 тысяч новых устройств этой линейки.
Около 85% смартфонов приобрели внутри страны, и они уже прошли верификацию через импортёров.
При этом порядка 23 тысяч устройств не смогли пройти проверку.
В ведомстве отмечают, что среди проблемных заявок встречаются попытки зарегистрировать тысячи телефонов с одного IP-адреса. Такие случаи могут свидетельствовать о коммерческом ввозе смартфонов под видом устройств для личного пользования.
По оценке Минцифры, более 90% мобильных устройств проходят верификацию без затруднений. Основные сложности возникают с телефонами, ввезёнными из-за рубежа вне официальных каналов поставок.
Как проверить iPhone перед покупкой
Неважно, покупаете ли вы новый iPhone, смартфон другой марки или подержанный телефон с рук. Перед оплатой стоит убедиться, что устройство сможет полноценно работать в казахстанских мобильных сетях.
IMEI – это уникальный 15-значный идентификатор мобильного устройства. Именно по нему система проверяет происхождение смартфона и наличие ограничений на его использование.
Чтобы проверить телефон, необходимо:
-
набрать на смартфоне комбинацию *#06#;
-
скопировать или записать IMEI-код;
-
зайти на портал portal.imei.gov.kz или воспользоваться приложением eGov Mobile;
-
проверить статус верификации устройства.
Проверка доступна бесплатно.
Если смартфон имеет два IMEI-кода, в том числе при использовании eSIM, необходимо проверить оба.
Не стоит ограничиваться проверкой кода на коробке. Лучше сверить его с идентификатором, который отображается непосредственно в настройках смартфона.
Что делать, если купили iPhone за границей
Покупать смартфоны за рубежом казахстанцам не запрещено. Однако для их использования в мобильных сетях страны необходимо соблюдать требования к ввозу и верификации.
Согласно действующему законодательству, физическое лицо может верифицировать не более двух мобильных устройств, ввезённых для личного пользования, в течение календарного года.
Кроме того, с 19 апреля 2026 года при заполнении пассажирской таможенной декларации необходимо указывать IMEI-коды ввозимых смартфонов и других устройств с поддержкой сотовой связи.
С 9 октября 2026 года физические лица могут подать заявку на верификацию через eGov Mobile или портал portal.imei.gov.kz.
В приложении необходимо выбрать услугу «Заявка на верификацию IMEI», подтвердить согласие на обработку персональных данных, пройти биометрическую идентификацию и заполнить соответствующую заявку.
Часть необходимых сведений государственные системы получают автоматически.
Могут ли заблокировать смартфон
Если устройство не прошло верификацию и попало в так называемый серый список, владельцу предоставляется временный доступ к мобильной сети на период проверки – до 30 дней.
Если за это время подтвердить законность ввоза и подлинность идентификатора не удастся, устройство может попасть в чёрный список.
В этом случае смартфон потеряет доступ к услугам казахстанских операторов мобильной связи: звонкам, SMS и мобильному интернету.
При этом речь не идёт о полной блокировке самого телефона. Пользоваться Wi-Fi и функциями, не требующими подключения к сотовой сети, по-прежнему можно.
Можно ли вернуть неверифицированный iPhone продавцу
С 20 августа 2026 года в Казахстане запрещена продажа мобильных устройств, не прошедших верификацию.
Причём это требование распространяется не только на обычные магазины электроники, но и на электронную торговлю.
Продавец обязан проверить устройство до продажи, предоставить покупателю его IMEI-код и указать идентификатор в документе, подтверждающем покупку.
Согласно разъяснениям Комитета по защите прав потребителей, неверифицированный смартфон считается товаром ненадлежащего качества.
Покупатель вправе потребовать:
-
возврата уплаченных денег;
-
замены смартфона;
-
уменьшения стоимости товара;
-
бесплатного устранения недостатков;
-
возмещения расходов на устранение недостатков.
Предъявлять соответствующие требования необходимо непосредственно продавцу.
Поэтому при покупке дорогостоящего смартфона важно сохранять чек и другие документы, подтверждающие сделку.
Нужно ли заново регистрировать старый iPhone в 2027 году
Передача функций верификации государству сама по себе не означает, что всем казахстанцам придётся повторно проходить проверку своих телефонов.
Устройства, которые уже были законно зарегистрированы и прошли необходимые проверки, не требуют повторной верификации только из-за смены организации, отвечающей за эту процедуру.
О массовой повторной регистрации действующих смартфонов власти не объявляли.
Если возникают проблемы с проверкой IMEI или доступом к услуге, граждане могут обратиться в единый контакт-центр по номеру 1414.
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