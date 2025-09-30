Какие изменения произойдут в жизни казахстанцев с 1 октября? Предлагаем ознакомиться с обзором корреспондента BAQ.KZ.

День пожилых людей

1 октября в нашей стране отмечается День пожилых людей. Международный день пожилых был учреждён и провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Этот праздник ежегодно отмечается и в Казахстане.

День учителя

Профессиональный праздник казахстанских педагогов – День учителя – отмечается 5 октября.

Согласно перечню государственных праздников, до 2023 года в республике этот день приходился на первое воскресенье октября. Теперь же он отмечается 5 октября, как и более чем в 100 странах мира.

День учителя – профессиональный праздник всех работников сферы образования. В этот день награждаются специалисты, внёсшие значительный вклад в развитие отрасли.

Самый "профессиональный" месяц

В октябре отмечается сразу несколько профессиональных праздников:

День радио – 1 октября;

День работников оборонной промышленности – 6 октября;

День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;

День спасателя – 19 октября;

День работников лесного хозяйства – третье воскресенье октября;

День библиотекаря – 24 октября;

День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября;

День работников охранных организаций – 29 октября.

День Республики

В октябре в Казахстане отмечается День Республики, в связи с чем граждан ждут дополнительные выходные.

По данным с сайта "электронного правительства", 25 октября в Казахстане отмечается День Республики. В 2025 году этот день выпадает на субботу. Однако для казахстанцев предусмотрен перенос выходного.

Таким образом, 25 октября (суббота) переносится на 27 октября (понедельник).

Для тех, кто работает по пятидневке, это будут трёхдневные выходные:

25 октября, суббота – выходной;

26 октября, воскресенье – выходной;

27 октября, понедельник – выходной.

"Отбасы банк" вводит ограничения

С 1 октября 2025 года "Отбасы банк" ограничивает приём платежей по аренде и ипотеке онлайн. Теперь их можно будет внести только в будние дни с 9:00 до 17:00 в отделениях банка или через портал "Баспана Маркет".

Заявки, поданные через портал, будут рассматриваться в течение трёх рабочих дней. Поэтому банк рекомендует клиентам заранее вносить платежи.

Налог на имущество: не забудьте оплатить до 1 октября

До 1 октября 2025 года физические лица должны оплатить налог на имущество за 2024 год. Размер налога рассчитывается исходя из стоимости объекта и срока его владения.

Отдельные категории граждан (ветераны, люди с инвалидностью, многодетные матери, пенсионеры и др.) имеют льготы. При несвоевременной оплате к задолженности будут начислены штрафы, возможны арест счетов и ограничение на выезд за границу.

Оплатить налог можно через e-Salyq Azamat, банковские приложения, egov.kz и банкоматы.

Лига чемпионов: "Кайрат" проведёт второй матч

"Кайрат" сыграет второй домашний матч в рамках Лиги чемпионов. Соперником алматинцев станет кипрский клуб "Пафос". Встреча пройдёт 21 октября, во вторник, начало – в 21:45.

Напомним, первый домашний матч текущего сезона ЛЧ "Кайрат" проведёт сегодня. Соперником станет мадридский "Реал". Начало – в 21:45.

С 1 октября медработники снова будут носить маски

С 15 сентября в Казахстане стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Опубликовано новое постановление главного санитарного врача.

Документ включает комплекс мер по профилактике распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. В медицинских учреждениях будет усилен дезинфекционный режим. Кроме того, с октября для медицинских работников вводится обязательный масочный режим.

Виза в США подорожает

С 1 октября США вводят новый визовый сбор. Его начальная сумма составит 250 долларов (по курсу на 23 сентября 2025 года – около 135 тысяч тенге).

По данным Golf News, этот платёж получил название Visa Integrity Fee ("сбор за добросовестность") и будет применяться к туристическим, рабочим, студенческим и другим краткосрочным визам.

До октября 2026 года сумма сбора останется фиксированной, после чего будет ежегодно пересматриваться с учётом инфляции и индекса потребительских цен.

Стартовал конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии, принять участие в конкурсе может каждый житель страны через мобильное приложение eGov Mobile.

Для этого нужно выбрать язык (казахский или русский), предложить свой вариант названия, при желании дать краткое объяснение и подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

Предложения принимаются до 10 октября, 23:59.