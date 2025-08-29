С 1 сентября казахстанцев ждут важные новшества. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор.

Ученики возвращаются в школы

1 сентября в стране отмечают День знаний. В этом году более 4,1 миллиона школьников сядут за парты в более чем 8 тысячах школ. В первый класс пойдут 341 тысяча детей, а в 11-й – 232 тысячи.

Учебный процесс начнётся 2 сентября. Дату и время торжественной линейки определяет педагогический совет каждой школы.

Послание Президента

8 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

Фастфуд в школах запретят

С 1 сентября 2025 года во всех школах вводится новый стандарт питания.

Основные требования:

потребление сахара сокращается в 3,5 раза;

количество соли снижается в 2-5 раз;

увеличивается количество овощей, фруктов и молочных продуктов.

Из меню уберут:

фастфуд (гамбургеры, чебуреки и т. д.);

шоколадные батончики;

сладкие газированные напитки.

Напомним, учащиеся начальных классов в Казахстане обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

Мобильные переводы будут проверять

Теперь граждане, которые в течение трёх месяцев переводят более 1 миллиона тенге, могут попасть под налоговую проверку. Эта норма закреплена поправками в Налоговый кодекс, подписанными Президентом в июле.

При этом переводы между близкими родственниками под контроль не попадут.

Стипендии повысятся

Размер стипендий:

бакалавриат – 52 372 тг (в 2024 году – 47 135 тг),

магистратура – 117 098 тг (в 2024 году – 107 061 тг),

докторантура – 262 500 тг (в 2024 году – 240 000 тг).

Таким образом, по сравнению с 2020 годом стипендии для бакалавров выросли в 2 раза, для магистрантов и докторантов – в 1,75 раза.

Будущие педагоги будут получать 84 тысячи тенге (в 2024 году – 75 600 тг).

Назначение пенсий станет автоматическим

С 1 сентября выплаты при достижении пенсионного возраста будут назначаться автоматически, без подачи заявления. Все данные будут сверять "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и ЕНПФ.

Кроме того:

упрощён порядок удержания пенсионных взносов,

с некоторых доходов, включая заработки людей с инвалидностью, отчисления не будут взиматься,

родственникам умершего предусмотрена единовременная выплата на похороны,

если на счету меньше минимальной пенсии, остаток полностью передаётся семье.

Бесплатное обучение рабочим профессиям

С этого года выпускники 9-х классов смогут бесплатно получить востребованные рабочие специальности в профессионально-технических колледжах.

Сейчас в стране работают 772 колледжа, где обучаются свыше 565 тысяч студентов. Более 500 предприятий оказывают им поддержку. В будущем их число планируется довести до 4 тысяч.

Новые правила регистрации ИП

С 15 сентября физлица, соответствующие определённым критериям, обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Условия:

использование на постоянной основе наёмного труда,

доход выше 360-кратного размера месячного расчётного показателя (МРП) на 1 января соответствующего года.

Таким образом, теперь порог дохода для обязательной регистрации будет привязан не к минимальной зарплате, а к МРП. В 2025 году 1 МРП составляет 3 932 тенге.

Уборочная кампания и погода

По прогнозу "Казгидромета", в сентябре погодные условия в целом будут благоприятными для завершения уборочной кампании.

На западе в первой половине месяца местами пройдут дожди, но в целом погода благоприятна.

На севере в начале сентября ожидаются дожди и ливни, что может помешать уборке, однако к середине месяца погода улучшится.

В центре страны погодные условия будут умеренными, но в первой половине месяца возможны осадки.

Антибуллинговая программа "ДосболLIKE"

С 1 сентября во всех школах и колледжах внедряется отечественная программа "ДосболLIKE" для профилактики буллинга среди детей.

Программа прошла пилот в 9 регионах на базе 50 школ и показала положительный эффект. До конца года обучение пройдут более 8 тысяч педагогов и психологов.

Программа "Адал азамат"

С нового учебного года во всех школах, включая частные, начнётся воспитательная работа по программе "Адал азамат".

Её цель – формирование честного, трудолюбивого и патриотичного поколения. В школах создадут единый брендбук, отражающий национальные ценности.

Каждый месяц будет посвящён определённым темам: справедливости, трудолюбию, патриотизму и т. д.

Уроки безопасности в школах и детсадах

С нового года во всех образовательных учреждениях продолжат проводить уроки по личной безопасности.

Темы по возрастам:

детский сад – экстренные номера, безопасность на площадке,

начальная школа – правила на воде, поведение с незнакомцами, защита от бродячих собак,

среднее звено – буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения,

старшие классы и колледжи – финансовая грамотность, защита от мошенников, трудовая безопасность, права и обязанности.

Занятия будут проходить каждую неделю по 10 минут и повторяться трижды за учебный год.

Новый порядок привлечения иностранной рабочей силы

С 1 сентября работодатели обязаны сначала искать специалистов среди казахстанцев. Если в течение 15 дней подходящего кандидата не найдут, разрешение на привлечение иностранного работника выдадут в электронном формате. Это сократит бюрократию и даст приоритет отечественным кадрам.

Новый вид наказания

С 1 сентября 2025 года в стране вступают в силу изменения в административное законодательство, предусматривающие введение нового вида наказания – обязательных общественных работ.

Теперь за совершение правонарушений, таких как мелкое хулиганство, загрязнение улиц и общественных мест, ложный вызов специальных служб, распитие алкогольных напитков в общественных местах, игнорирование требований о предоставлении преимущества движению специализированного транспорта, граждане могут быть привлечены не только к административным штрафам, но и к выполнению обязательных общественных работ на благо общества.