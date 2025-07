С последним летним месяцем в Казахстан придут и большие культурные события, и важные реформы. От масштабного юбилея Абая до сельскохозяйственной переписи и новых тарифов на электроэнергию – август обещает быть насыщенным. Подробности в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Подорожает сжиженный газ

С 1 августа в Казахстане осуществляется корректировка цены на сжиженный нефтяной газ.

Предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну.

Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности.

Необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа. Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса.

Вырастут тарифы на электроэнергию

С 1 августа в Шымкенте и Туркестанской области повысятся тарифы на электроэнергию. Повышение – часть стратегии "Тариф в обмен на инвестиции".

Энергосети юга Казахстана испытывают высокий уровень износа. В Шымкенте свыше 200 км линий электропередачи и значительное число подстанций эксплуатируются сверх нормативного срока, что повышает риск отключений в периоды пиковых нагрузок. Аналогичная ситуация и в Туркестанской области, где в предаварийном состоянии – более 300 км сетей, а многие подстанции продолжают функционировать за пределами допустимого срока эксплуатации.

Во избежание критического износа реализуется поэтапная инвестиционная программа.

Тарифы с 1 августа 2025 года:

Для населения (1 группа): 26,64 тг/кВт·ч (с НДС);

Для небытовых потребителей (2 группа): 44,75 тг/кВт·ч;

Для бюджетных организаций (3 группа): 74,08 тг/кВт·ч;

Льготный тариф (СЭЗ, СЗПТ, ИЗ): 38,42 тг/кВт·ч.

Дифференцированная шкала для населения:

с электроплитами – 25,42 тг

без электроплит: до 90 кВт·ч – 24,24 тг; 90-150 кВт·ч – 31,97 тг;

свыше 150 кВт·ч – 39,97 тг.

Никаких наличных за новостройки

С 1 августа в Казахстане планируют ввести запрет на оплату наличными за квартиры в новостройках.

Речь идет о всех сделках по приобретению доли в строящихся жилых домах – теперь расчеты между застройщиком и дольщиком должны проходить исключительно в безналичной форме. В Нацбанке поясняют: такая мера направлена на повышение прозрачности, защиту прав дольщиков и борьбу с мошенничеством на рынке первичного жилья.

Комиссия Beeline

При переводе денег через приложение Beeline на номера других операторов (Kcell, Activ, Tele2, Altel) будет взиматься комиссия 0,5%. Например, при переводе 1000 тенге будет удерживаться 5 тенге комиссии. Также для некоторых тарифов "Мобайл Телеком-Сервис" добавлены новые пакеты интернета и минут.

В спорт – по возрасту

С 1 августа в Казахстане официально вступает в силу приказ министра туризма и спорта, который устанавливает минимальный возраст для участия детей в соревнованиях по 146 видам спорта. Теперь спортивные школы и федерации будут руководствоваться едиными правилами.

Возрастные ограничения зависят от специфики и уровня травмоопасности каждого вида. Например, в батутную и спортивную гимнастику дети смогут приходить с 5 лет, в бадминтон – с 6, а вот к боксу, велоспорту и велотреку допустят только с 13 лет.

Юбилей Абая: концерты, кони, квизы и айтысы

Главным культурным событием месяца станет 180-летие Абая Кунанбаева, которое отмечается по всей стране, особенно широко в Семее и Абайской области.

С 1 по 10 августа в регионе пройдут свыше 100 мероприятий: концерты, спортивные состязания, интеллектуальные игры, марафоны, выставки и конференции. Призовой фонд – впечатляющий: 9 автомобилей и 90 лошадей.

1 августа откроется национальный онлайн-портал Abay Academiyasy, где будет систематизировано всё творчество Абая. В тот же вечер на центральной площади Семея состоится концерт с участием Розы Рымбаевой и других казахстанских звёзд.

В течение недели: айтыс, казакша курес, Abay Quiz, выставки, показы мод, вечеринки на Арбате, открытый кинотеатр и марафон до села Карауыл.

10 августа праздничные концерты пройдут сразу в двух точках: в Семее и Карауылтобе.

В Астане празднование начнётся с церемонии у памятника поэту и домбыра-party на бульваре "Нұрлы жол". Ожидается, что 5000 школьников исполнят песни Абая.

В музеях откроются фотовыставки "Мир Абая", пройдут поэтические вечера, открытые уроки, флешмобы, "открытые микрофоны", литературные чтения и челлендж #АбайдыОқыЖалықпа.

9 августа планируется поэтический вечер "Abai Open Mic" у памятника Кенесары и блиц-опрос на Арбате, а 10 августа – гала-концерт в филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

Сельхозперепись в онлайн-формате

С 1 августа по 31 августа в стране стартует сельскохозяйственная перепись в онлайн-формате через платформу Sanaq.qov.kz.

Перепись коснётся фермеров, ИП и юрлиц, занятых в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве.

При входе на сайт респондентам необходимо зарегистрироваться в системе и авторизоваться с помощью ЭЦП или СМС. Для удобства прохождения переписи в онлайн-режиме организованы зоны самообслуживания в зданиях местных акиматов и районных подразделений статистики. Если у респондентов возникнут вопросы при заполнении опросного листа, они могут получить подробную консультацию через виртуального помощника, который предоставляет ответы с помощью искусственного интеллекта. Также можно обратиться в контакт-центр Бюро по номеру 1446.

В Бюро национальной статистики гарантируют анонимность полученных данных и их использование строго в статистических целях. Цифры обработают и опубликуют в обобщённом виде.

Повторное ЕНТ

С 10 по 20 августа пройдёт этап повторной сдачи ЕНТ. В электронном формате – с 10 по 20 августа, в бумажном – с 17 по 20 августа. Также участвовать смогут абитуриенты, поступающие на платной основе по педагогическим специальностям.

Дженнифер Лопес выступит в Астане и Алматы

Поп-дива Дженнифер Лопес включила Казахстан в маршрут своего мирового турне UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025.

1 августа – выступление в Астане (стадион "Астана Арена")

10 августа – концерт в Алматы (Центральный стадион)

Цены на билеты варьируются от 40 до 180 тысяч тенге. Продажа осуществляется через Ticketon.kz.

10 выходных и День Конституции

30 август казахстанцы отметят День Конституции. Однако выпадающий на субботу праздник не принесёт дополнительный выходной в этом месяце. Его перенесли на понедельник, 1 сентября. Это предусмотрено статьёй 5 закона "О праздниках в РК"

Таким образом:

При пятидневной неделе отдыхаем 30, 31 августа и 1 сентября — целых три дня.

При шестидневной – 30 и 31 августа.

Какая погода будет в августе?

Август начнется с дождей.

По данным "Казгидромет", под влиянием циклона ожидаются дожди с грозами. В отдельных регионах возможен град. Со 2 августа влияние антициклона усилится, и на севере температура опустится до 15-20 градусов.

Угроза засухи сохраняется в отдельных районах Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Абайской, Карагандинской и Кызылординской областей. В Павлодарской и СКО влажность близка к норме.