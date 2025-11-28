Что изменится в Казахстане с 1 декабря?
Корреспондент BAQ.KZ собрала полный перечень того, что ждёт казахстанцев в декабре.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 декабря в Казахстане вступают в силу сразу несколько важных изменений: от новых правил расчёта жилищной помощи и запуска автолизинга для граждан до дополнительных авиарейсов, открытия зимнего сезона на Шымбулаке и завершения приёма заявок по программе "Наурыз". Также станет обязательным использование зимних шин. Корреспондент BAQ.KZ собрала полный перечень того, что ждёт казахстанцев в декабре.
День Независимости
16 декабря – одна из самых значимых дат в истории Казахстана. Это День Независимости.
Сегодня 16 декабря не имеет статуса национального праздника – он закреплён за Днём Республики, который отмечается 25 октября. Тем не менее символическое и историческое значение Дня Независимости остаётся неизменным.
Сколько будем отдыхать?
В декабре казахстанцы, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать 8 дней, а при шестидневке – 4 дня.
Главный праздник месяца – 16 декабря – выпадает на вторник. В этот день будет один официальный выходной.
31 декабря остаётся рабочим днём.
Декабрь будет тёплым
По данным "Казгидромет", для Казахстана с его резко континентальным климатом резкие температурные перепады – обычное явление. Страна расположена в центре Евразии и растянута с запада на восток и с севера на юг, поэтому на нас воздействуют все возможные синоптические процессы.
В декабре синоптики ожидают относительно тёплую погоду и норму по осадкам. Южные тёплые воздушные массы будут чаще сменяться вторжениями арктического холода, из-за чего температура может меняться на 10–20 градусов всего за несколько часов.
Кто отметит профессиональные праздники?
В декабре свои профессиональные праздники отмечают:
5 декабря – День адвокатуры
6 декабря – День прокуратуры
13 декабря – День сотрудников уголовно-исполнительной системы
20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы
22 декабря – День архивиста
Школьники уходят на каникулы
Во втором учебном квартале предусмотрено 8 учебных недель.
Зимние каникулы начнутся 29 декабря 2025 года и продлятся до 7 января 2026 года включительно – всего 10 дней.
Автолизинг станет доступен для граждан
С 1 декабря автолизинг в Казахстане станет доступен не только компаниям, но и обычным гражданам. Теперь физические лица смогут оформлять легковые автомобили в лизинг с последующим выкупом или возвратом машины.
Новые авиарейсы между Казахстаном и Узбекистаном
Казахстан и Узбекистан расширяют туристическое и транспортное сотрудничество.
С 1 декабря авиакомпания SCAT запускает регулярные рейсы по маршрутам:
- Туркестан – Бухара,
- Туркестан – Ургенч (Хива),
- Туркестан – Самарканд.
Полёты по каждому направлению будут выполняться три раза в неделю.
Открытие зимнего сезона на Шымбулаке
Зимний сезон на курорте "Шымбулак" откроется 7 декабря.
В этом году основная зона проката инвентаря и сезонные шкафчики перенесены на базовую станцию Медеу. На станции Шымбулак будут работать ячейки для хранения вещей в формате дневного пользования.
Перерасчёт жилищной помощи
С 2 декабря вступают в силу новые правила расчёта жилищной помощи.
Обновлённые нормы предусматривают пересмотр потребления коммунальных услуг – именно эти показатели используются для определения размера господдержки. Новые правила должны сделать расчёты более прозрачными и приближенными к реальному потреблению, особенно с учётом различной нагрузки на коммунальные сети в регионах.
Приём заявок на программу “Наурыз” завершается
Заявки на участие в жилищной программе "Наурыз", приём которых начался 3 ноября, будут приниматься до 1 декабря.
Напомним, программа позволяет приобрести первое жильё при первоначальном взносе всего 10% и ставке от 7% годовых.
Заменить шины: осталось мало времени
Согласно техрегламенту "О безопасности колесных транспортных средств", автомобили в зимний период должны быть оснащены зимними шинами.
Учитывая ранние морозы в Астане, заменить резину нужно до декабря.
В Казахстане требование использовать зимние шины действует с 1 декабря по 1 марта. Нарушение чревато штрафом 5 МРП – в 2025 году это 19 660 тенге.
Повторное нарушение в течение года – 20 МРП, или 78 640 тенге.
Самое читаемое
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Подпольных золотодобытчиков задержали при спецоперации в Степногорске
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города
- Досмотр в аэропорту Алматы закончился для иностранца тюрьмой