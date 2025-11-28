С 1 декабря в Казахстане вступают в силу сразу несколько важных изменений: от новых правил расчёта жилищной помощи и запуска автолизинга для граждан до дополнительных авиарейсов, открытия зимнего сезона на Шымбулаке и завершения приёма заявок по программе "Наурыз". Также станет обязательным использование зимних шин. Корреспондент BAQ.KZ собрала полный перечень того, что ждёт казахстанцев в декабре.

День Независимости

16 декабря – одна из самых значимых дат в истории Казахстана. Это День Независимости.

Сегодня 16 декабря не имеет статуса национального праздника – он закреплён за Днём Республики, который отмечается 25 октября. Тем не менее символическое и историческое значение Дня Независимости остаётся неизменным.

Сколько будем отдыхать?

В декабре казахстанцы, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать 8 дней, а при шестидневке – 4 дня.

Главный праздник месяца – 16 декабря – выпадает на вторник. В этот день будет один официальный выходной.

31 декабря остаётся рабочим днём.

Декабрь будет тёплым

По данным "Казгидромет", для Казахстана с его резко континентальным климатом резкие температурные перепады – обычное явление. Страна расположена в центре Евразии и растянута с запада на восток и с севера на юг, поэтому на нас воздействуют все возможные синоптические процессы.

В декабре синоптики ожидают относительно тёплую погоду и норму по осадкам. Южные тёплые воздушные массы будут чаще сменяться вторжениями арктического холода, из-за чего температура может меняться на 10–20 градусов всего за несколько часов.

Кто отметит профессиональные праздники?

В декабре свои профессиональные праздники отмечают:

5 декабря – День адвокатуры

6 декабря – День прокуратуры

13 декабря – День сотрудников уголовно-исполнительной системы

20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы

22 декабря – День архивиста

Школьники уходят на каникулы

Во втором учебном квартале предусмотрено 8 учебных недель.

Зимние каникулы начнутся 29 декабря 2025 года и продлятся до 7 января 2026 года включительно – всего 10 дней.

Автолизинг станет доступен для граждан

С 1 декабря автолизинг в Казахстане станет доступен не только компаниям, но и обычным гражданам. Теперь физические лица смогут оформлять легковые автомобили в лизинг с последующим выкупом или возвратом машины.

Новые авиарейсы между Казахстаном и Узбекистаном

Казахстан и Узбекистан расширяют туристическое и транспортное сотрудничество.

С 1 декабря авиакомпания SCAT запускает регулярные рейсы по маршрутам:

Туркестан – Бухара,

Туркестан – Ургенч (Хива),

Туркестан – Самарканд.

Полёты по каждому направлению будут выполняться три раза в неделю.

Открытие зимнего сезона на Шымбулаке

Зимний сезон на курорте "Шымбулак" откроется 7 декабря.

В этом году основная зона проката инвентаря и сезонные шкафчики перенесены на базовую станцию Медеу. На станции Шымбулак будут работать ячейки для хранения вещей в формате дневного пользования.

Перерасчёт жилищной помощи

С 2 декабря вступают в силу новые правила расчёта жилищной помощи.

Обновлённые нормы предусматривают пересмотр потребления коммунальных услуг – именно эти показатели используются для определения размера господдержки. Новые правила должны сделать расчёты более прозрачными и приближенными к реальному потреблению, особенно с учётом различной нагрузки на коммунальные сети в регионах.

Приём заявок на программу “Наурыз” завершается

Заявки на участие в жилищной программе "Наурыз", приём которых начался 3 ноября, будут приниматься до 1 декабря.

Напомним, программа позволяет приобрести первое жильё при первоначальном взносе всего 10% и ставке от 7% годовых.

Заменить шины: осталось мало времени

Согласно техрегламенту "О безопасности колесных транспортных средств", автомобили в зимний период должны быть оснащены зимними шинами.

Учитывая ранние морозы в Астане, заменить резину нужно до декабря.

В Казахстане требование использовать зимние шины действует с 1 декабря по 1 марта. Нарушение чревато штрафом 5 МРП – в 2025 году это 19 660 тенге.

Повторное нарушение в течение года – 20 МРП, или 78 640 тенге.