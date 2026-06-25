Что изменится в Казахстане с 1 июля

С 1 июля в Казахстане вступает в силу ряд изменений, которые затронут разные сферы жизни – от госуправления и банковских сервисов до благоустройства и градостроительства, сообщает в своём обзоре корреспондент BAQ.KZ.

Какая будет погода с 1 июля

В июле на большей части Казахстана фиксируются самые высокие температуры в году. Согласно многолетним данным «Казгидромета», в северных и восточных регионах средняя температура составляет +18-23 °C, а на юге поднимается до +28-30 °C.

В южных, западных и центральных регионах страны в отдельные дни дневная температура может достигать +45-50 °C. Также в июле учащаются ливни, грозы и град. В северных регионах осадков больше, тогда как на юге сохраняется риск засухи.

Синоптики также отмечают, что в отдельные годы в июле ночная температура в северных и восточных регионах может понижаться до 0-5 °C.

Сколько дней отдыхаем в июле

В июле 2026 года казахстанцев ждёт дополнительный выходной в связи с Днём столицы. В этом году 6 июля выпадает на понедельник, поэтому те, кто работает по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня подряд – 4, 5 и 6 июля.

По пятидневной рабочей неделе:

4 июля (суббота) – выходной

5 июля (воскресенье) – выходной

6 июля (понедельник) – праздничный день (День столицы)

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе в июле будет 9 выходных и 22 рабочих дня. При шестидневной рабочей неделе – 5 выходных и 26 рабочих дней.

Единый QR-код

С 19 июля в стране запускается единая межбанковская система QR-платежей. Благодаря этому граждане смогут оплачивать покупки через QR-код любого банка, независимо от того, каким приложением пользуются.

Ранее каждый банк использовал собственную QR-систему. Новая система объединит платёжные сервисы разных банков и упростит безналичные расчёты.

По словам председателя Национального банка Тимура Сулейменова, все банки второго уровня должны подключиться к системе до 19 июля. Законодательная база для внедрения уже принята в этом году.

Депутаты прекратят работу

Согласно статье 95 проекта новой Конституции, Парламент, созданный на основе Конституции 1995 года от 30 августа, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года. Таким образом, полномочия депутатов Сената и Мажилиса также завершаются. С этого дня начинает работу новый парламент — Курултай, а его выборы пройдут в августе.

Вступает в силу новая Конституция

С 1 июля 2026 года в Казахстане официально вступает в силу новая Конституция. Она была принята на общенациональном референдуме и вносит изменения в систему государственного управления, структуру парламента и ряд конституционных институтов.

Новая Конституция направлена на модернизацию политической системы страны. В документе пересмотрена структура ветвей власти, а также введены новые нормы, касающиеся прав и свобод граждан. Кроме того, ряд законов и нормативных актов будет приведён в соответствие с новой Конституцией.

Изменятся правила парковки во дворах

С 1 июля во дворах многоквартирных домов будет запрещено парковать автомобили в неположенных местах. Нельзя оставлять машины на тротуарах, детских и спортивных площадках, газонах, зелёных зонах, площадках с мусорными контейнерами и других местах, не предназначенных для парковки.

За нарушение правил предусмотрен штраф до 1,2 млн тенге.

Изменение в написании «тенге»

С 1 июля в Казахстане официальное написание национальной валюты будет изменено на «тенге».

Согласно поправкам, во всех текстах Налогового кодекса слово «тенге» на государственном языке будет использоваться в правильной форме — «теңге».

Изменение касается только новых документов. Уже выданные документы менять не требуется.

Изменятся правила градостроительства

С 1 июля в Казахстане вступают в силу новые правила разработки генеральных планов и проектов детальной планировки.

Теперь разработка и корректировка генпланов будет финансироваться исключительно из местного бюджета. Некоторые проекты детальной планировки могут финансироваться инвесторами.

Также проекты должны проходить общественные слушания, согласование с маслихатом и комплексную экспертизу. Общественные слушания считаются состоявшимися, если в них участвуют не менее 50 физических и юридических лиц.

Кроме того, в новых документах будут учитываться дизайн-код населённых пунктов, архитектурный стиль, этажность зданий и цветовые решения. Особое внимание уделяется сейсмическим, селевым и оползневым рискам.

Начнётся приём документов на грантовый конкурс

Основное ЕНТ началось 16 мая и продлится до 10 июля.

Основной этап Единого национального тестирования проходит с 16 мая. Абитуриенты выбирают дату и время самостоятельно. Приём документов на участие в конкурсе государственных образовательных грантов в вузы будет проходить с 13 по 20 июля.